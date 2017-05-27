«Первый зять» США под колпаком у Мюллера

В поисках связей Дональда Трампа с Россией ФБР пришло в семью «первой дочери» США, к зятю и советнику президента Джареду Кушнеру. И нашло российского миллиардера Романа Абрамовича. Что теперь будет с Америкой – рассказывает американист Арег Галстян.

В центре «российского расследования» в США оказался зять Дональда Трампа – Джаред Кушнер. Он тоже успел пообщаться с «токсичным» российским послом Сергеем Кисляком. Людей из администрации Трампа, хоть раз говоривших с дипломатом, ФБР начинает рассматривать под увеличительным стеклом. А Кушнер, как пишет американская пресса, беседовал ещё и с главой российского «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.

Джареду Кушнеру 35 лет, он окончил Гарвард и Школу права Нью-Йоркского университета, занимался девелоперским бизнесом. Миллионером стал ещё в студенческие годы. Владелец газеты New York Observer. В 2009 году женился на Иванке Трамп – дочери коллеги-девелопера. У супругов трое детей. Во время президентской кампании 2016 года работал в штабе Трампа, организовал агитацию через соцсети, которой, как говорят политологи, нынешний президент США во многом и обязан победой. Публично выступал, защищая тестя от обвинений в национализме. После инаугурации был назначен старшим советником Трампа.

Дональда Трампа и его окружение противники в США подозревают в связях с Москвой, якобы позволивших России повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Расследование по этому поводу ведёт ФБР. Первой «жертвой» стал бывший военный советник Трампа Майкл Флинн: он, как выяснилось, разговаривал с российском послом Кисляком, но скрыл это и от Конгресса, и будто бы даже от коллег в Белом доме. Трамп вынужден был уволить Флинна. Потом в прессе появились публикации о том, что с Кисляком беседовал и генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Сам Сешнс это опроверг, но от контроля над расследованием ФБР вынужден был отстраниться. Минюст США назначил спецпрокурора по расследованию связей с Россией – бывшего главу ФБР Роберта Мюллера.

Чем Мюллер грозит Трампу, скоро ли президенту США объявят импичмент и что тогда случится с Америкой – «Фонтанке» рассказал политолог, американист, руководитель научно-аналитического портала American Studies Арег Галстян.

- Арег Степанович, Трамп уже четыре месяца президент, а его противники всё не успокоятся. Связан его зять с Россией, не связан – какая теперь разница?

– Это как раз очень логично, что расследование продолжается. После увольнения директора ФБР Джеймся Коми ситуация в Вашингтоне стала особенно нервозной. В Белом доме должны были понимать, что нельзя просто взять и уволить главу ФБР, занятого расследованием связей предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. И пресса, и многие в Конгрессе объясняют это тем, что Трамп пытается препятствовать расследованию. Серьёзную роль играет и тот фактор, что многие простые американцы разочарованы первыми месяцами Трампа у власти, его рейтинги падают. Он сегодня – самый непопулярный политик в США. Согласно последним опросам, 48 процентов американцев относится к скандалам, связанным с президентом и его окружением, крайне негативно.

- Почему под расследование один за другим попадают члены команды Трампа? В ФБР считают, что они всем коллективом с Россией дружили?

– Все люди, которые были задействованы в предвыборном штабе Трампа, и все, кто работает сейчас в его администрации, находятся под пристальным вниманием и общественности, и прессы, и законодателей. Особенно если учесть, что его бывший штаб и нынешняя администрация – это во многом одни и те же люди.

- Джаред Кушнер интересует ФБР как родственник Трампа или как советник?

– В американской прессе появилась информация, что жена Кушнера, Иванка Трамп, находится в очень близких отношениях с семьёй Романа Абрамовича, конкретно – с его женой Дарьей Жуковой. Об этом написали три газеты одновременно.

- Это было известно ещё во время избирательной кампании, но как это связано с самим Трампом и с выборами?

– Пишут, что Джаред Кушнер мог воспользоваться связями своей супруги с супругой Романа Абрамовича как каналом для выхода на Москву. Или – наоборот: Москва могла использовать этот канал, чтобы выйти на предвыборный штаб Трампа через Джареда Кушнера. С точки зрения американского законодательства, это вмешательство в избирательный процесс.

- Предположим, у Кремля действительно не было другого способа выйти на Трампа, кроме Дарьи Жуковой-Абрамович. На выборы-то это как могло повлиять?

– Теперь уже не важно, повлияло это на выборы или нет. Скорей всего, даже если подобное вмешательство было, вряд ли оно могло отразиться на победе Трампа. Но американская общественность уже задаёт другой вопрос: было ли такое вмешательство вообще, если да – каких масштабов. Теперь уже Трамп не сможет сказать, что было, но не повлияло. Потому что с самого начала и он, и представители его администрации отрицали всякие связи с Москвой. В том числе и те, кто проходил процедуру утверждения в Конгрессе и присягал на Библии, обещая отвечать на вопросы «правду и только правду». Если будет доказано, что связи с Россией были, это может привести к очень серьёзным последствиям.

- Вплоть до импичмента?

– Если будет доказано, что связи были, да. Причём в отставку придётся уйти не только Трампу, но и всей его администрации. И это только начало, дело может закончиться тюрьмой для тех, кто был в это так или иначе вовлечён. И не потому, что они поговорили с кем-то из России. А потому, что лжесвидетельствовали перед Конгрессом, когда отрицали это.

- В случае импичмента место президента США занимает вице-президент. А что будет, если Майка Пенса тоже поймают на связях с Россией?

– Майка Пенса не тронут. Вице-президент сам оказался одним из обманутых. Если вспомнить предысторию, Трамп хотел выдвинуть другого кандидата в вице-президенты, но вокруг того случился скандал, и пришлось выдвигать Пенса. Это системный политик, имеющий авторитет среди республиканцев и пользующийся уважением демократов. Ему верят. Он стал своего рода мостом между Трампом и республиканской партией.

- Тогда Пенс – заинтересованное лицо: он должен хотеть, чтобы связи с Россией были доказаны. Он же тогда станет президентом?

– Думаю, он был бы не против. Более того: в The Washington Post вышла статья о том, что пора внимательнее присматриваться к Пенсу, потому что он, видимо, будущий президент. И на фоне Трампа его фигура выглядит достаточно положительной.

- Его поэтому, как вы сказали, «не тронут»? Им надо просто Трампа свалить?

– Пенса действительно не трогают, но по другой причине. Он сам оказался жертвой обмана, связанного с бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном. Флинна ведь отстранили не за разговоры с послом России Кисляком.

- Да, помню: за то, что соврал, что таких разговоров не было, и дезинформировал как раз Пенса.

– Совершенно верно: он дал вице-президенту неверную информацию. Пенс был тогда очень обижен. Он ведь мог промолчать, а вместо этого инициировал отставку Флинна. После этого у него ухудшились отношения с Трампом. Так что пока все удары по администрации Трампа не задевают Пенса. Он – фигура, которая устроила бы всех. Республиканцы были бы за, демократы тоже не возражали, они охотятся за головой Трампа. С Пенсом можно будет договариваться, а Трамп абсолютно непредсказуем.

- Кто ещё в администрации Трампа сейчас под ударом?

– Старший советник Стив Бэннон, например. По нему уже нанесла удар The Washington Post, и Трамп вынужден был после публикации вывести Бэннона из Совета национальной безопасности. Кушнер – понятно. Следующим может быть секретарь финансов Стивен Мнучин.

- Мнучин – просто финансист. Его-то за что?

– Сегодня в Сенате было слушание, Мнучин выступал перед комитетом по международным делам, и сенатор-демократ просто смешал его грязью.

- Неужели и он с Россией связан?

– Нет, это не было связано с Россией. Но во время кампании Мнучин был «кошельком» Трампа, отвечая за все финансы. Кроме того, у него и так репутация не блестящая, с ним было связано несколько скандалов с биржевыми манипуляциями ещё в период его работы на Wall Street. В общем, если администрацию Трампа будут зачищать, то уйти придётся всем, кто был задействован в предвыборной кампаниеи. Всё зависит от того, к чему придёт расследование. Я не исключаю, что оно и не выявит ничего. Тогда все разговоры об импичменте разговорами и останутся.

- Спецслужбы и журналисты ищут связи Трампа с Россией ещё со времени кампании, проверили наверняка всё, что могли. На что надеются противники Трампа?

– Министерство юстиции США назначило спецпрокурора по расследованию связей Трампа и членов его администрации с Россией. Это бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Генпрокурор Джефф Сешнс, человек из команды Трампа, не сможет участвовать в этом расследовании, потому что сам под подозрением в контактах с российскими чиновниками. Спецпрокурор – это человек, на которого не может повлиять никто. А Мюллер – человек, который руководил ФБР 12 лет, больше на этом посту был только сам Гувер. Мюллера специально выбрали, потому что на него не надавишь. Сам по себе этот выбор говорит о том, что никто не собирается спускать дело на тормозах. И Мюллер – профессионал: если что-то есть, он это обязательно раскопает. Иначе говоря, я вижу, что эти люди настроены серьёзно.

- Вы всерьёз верите, что эти люди получали от России помощь в избирательной кампании? Банкиров, финансовых магнатов – Бэннона, Мнучина, Кушнера – купила Москва?

– Я не знаю деталей расследования. Вполне возможно, что за этими подозрениями ничего нет. Вполне возможно, что это просто повод. Очень раскрученный прессой повод, за который можно уцепиться, чтобы выдвинуть Трампу политический ультиматум. Я такого варианта не исключаю. На самом деле, американским средствам массовой информации уже удалось внушить большому числу американцев, что связи были. По последним опросам, в этом не сомневается в среднем каждый десятый американец. Есть штаты, где каждый второй уверен, что связи были. Вокруг Трампа создан очень негативный информационный фон. И это можно использовать как повод, чтобы оказывать давление.

- Этого хватит для импичмента?

– Двадцать пятая поправка говорит о том, что президенту США может быть объявлен импичмент за госизмену «и другие серьёзные преступления». Что конкретно считается серьёзным преступлением? На этот счёт есть другая поправка: две трети Сената должны проголосовать за то, что преступление достаточно серьёзно.

- Я помню, что дело не в самой связи, а во лжи под присягой. Но если связи были, почему о них нельзя было сразу рассказать? Связь с Россией – такое страшное преступление?

– Связь с Россией – это вообще не преступление. Это нормально, когда политики одной страны общаются с политиками другой страны. Но здесь речь идёт об избирательном процессе. Именно во время избирательной кампании закон в США запрещает иметь подобные контакты с представителями иностранных государств и иностранных организаций. Но это – первое возможное нарушение. А второе – это, как я уже сказал, лжесвидетельство. Причём если оно было, то уже после вступления в должность. И эти два фактора могут потопить всю администрацию Трампа. Пока могу только сказать, что раз этот маховик запущен, к какому-то результату это приведёт.

- Почему за Трампа не заступаются конгрессмены-республиканцы, их же большинство в обеих палатах?

– Трамп становится невыгоден собственной партии. И вот это – главная опасность для него. Даже не средства массовой информации, хотя они играют колоссальную роль и были главной угрозой для Трампа, пока об этом не начали задумываться партийные элиты. Сейчас этой угрозой стали именно однопартийцы. Потому что в 2018 году республиканской партии придётся проходить через выборы в Конгресс.

- Трамп их вроде как компрометирует?

– О, да. Сейчас республиканцы взяли на выборах обе палаты в Конгрессе, у них Белый дом, у них представители в Верховном суде. Это их очень серьёзный исторический шанс вернуть власть в стране консерваторам и провести те реформы, которые они вынашивают со времён «революции Гингрича» 1994 года. И самым парадоксальным образом единственное препятствие для них – это Трамп. Потому что все скандалы вокруг него приводят к тому, что невозможно больше ни на чём сосредоточиться, Трамп и его связи – это постоянная тема № 1. У него огромный антирейтинг, который автоматически падает и на Республиканскую партию. Если в 2018 году они из-за него проиграют демократам, Конгресс начнёт блокировать просто всё, что пойдёт из Белого дома. Тогда к 2020 году республиканцы потеряют и Белый дом, а демократы получат и законодательную власть, и исполнительную.

- Если выдвинутый от их партии президент с позором слетит с поста, не проработав и года, это как для их репутации?

– Если республиканцы поддержат импичмент, это тоже станет для них серьёзной проблемой. Тем самым они признают, что где-то промолчали, что-то от избирателей скрыли. Они всё равно выходят лузерами. Но в такой ситуации они хотя бы смогут сказать: мы всё поняли и раскаялись, интересы Америки для нас превыше всего. Это уменьшит их потери и позволит сохранить лицо, если расследование пойдёт по наихудшему для Трампа пути.

- В чём их претензии к Трампу?

– Он ведёт себя не как президент. Ну, например, не уровень президента Соединённых Штатов вести войну с прессой. Ни один американский президент никогда не победил американские средства массовой информации. А Трамп почему-то посчитал, что может это сделать. Он очень много говорит, и говорит не по делу. На каждую статью в любой жёлтой газете ему обязательно надо ответить, ему обязательно надо поругаться с журналистами. Он обязательно должен кого-то обозвать.

- Президента Черногории оттолкнул, чтобы на его месте сфотографироваться.

– Вот именно. Он не соблюдает протокол, встречаясь с премьер-министром Японии. Он не пожимает руку канцлеру Германии.

- Некрасиво, конечно, но не такие уж страшные преступления.

– Да, но всё это создаёт ему образ не президента, а какого-то шоумена, которому всё время надо как-то себя показать. Это бьёт по его рейтингам, по рейтингам Белого дома, по рейтингам Республиканской партии. Такой президент не нужен даже собственной партии.

- Это всё – слова, а на деле посмотрите: контракт, вон, на поставки оружия на 112 миллиардов привёз из Саудовской Аравии.

– Этот контракт – не его заслуга. Было бы странно думать, что контракт на 112 миллиардов долларов президент США мог подготовить за 4 месяца. Эти контракты готовились ещё 8 лет назад. Просто с началом сирийского кризиса, с появлением «Исламского государства» (запрещено в РФ как террористическая организация, – «Фонтанка») выяснилось, что большое количество американского оружия попало на территорию халифата именно через Саудовскую Аравию и Катар, которым его продавали американцы. Тогда Конгресс заблокировал несколько каналов поставок оружия в эти страны. И то, что теперь подписал Трамп, ещё не контракт. Это пока только меморандум о намерениях. Разговорами об этом контракте можно «кормить» только какие-нибудь мелкие газеты. А крупные американские издания сразу всё чётко расписали. Кстати, эту сделку они тоже подают в негативном ключе: зачем надо поставлять оружие в страны, откуда оно потом попадает к террористам.

- Кушнер – человек умный, у него прекрасное образование, и он, видимо, хороший советник, раз советовал Трампу вести избирательную кампанию через соцсети. Почему он не посоветует тестю изменить манеру поведения?

– Вполне логично предположить, что советники говорят об этом Трампу. Потому что по американской прессе видно, как ситуация обостряется с каждым днём. Вполне вероятно, что ему советуют: надо быть сдержаннее, надо пойти на уступки, надо соблюдать правила игры, надо помириться с журналистами, Америка – не Венесуэла или Куба, где всё делается по щелчку президента, и так далее. Другое дело – послушает ли Трамп. Пока я не вижу, чтобы он двигался в таком направлении.

- Джареду Кушнеру 35 лет, у него прекрасно складывалась карьера в бизнесе, пока он не пошёл в политику с тестем. Если Трампу всё-таки объявят импичмент, что будет с карьерой его зятя?

– На ней, безусловно, будет поставлен крест. И не только на карьере. О политике он может забыть навсегда – это совершенно точно, но репутация у него будет испорчена и как просто у американского гражданина. Тут всё зависит от того, что покажет расследование Мюллера. И, кстати, ещё от того, что скажет в Сенате Джеймс Коми, а он скоро должен отвечать на вопросы на закрытом слушании. Так что скоро многое станет понятно. Я не исключаю такой вариант: если ситуация будет развиваться скверно для Трампа, многие люди из его администрации начнут сотрудничать со следствием.

- Да, но зять, муж любимой дочери…

– Я не знаком лично с этим зятем, но мы сейчас говорим про другие социальные роли: не тесть и зять, а президент и его советник. И необязательно делать это напрямую. Я могу только сказать вам как американист: такое не раз было в американской истории. В администрации Ричарда Никсона было много людей, преданных ему ещё с того времени, когда он был вице-президентом при Эйзенхауэре. Они не бросили его, даже когда он проиграл выборы губернатора Калифорнии, когда дважды неудачно штурмовал Белый дом. Но после уотергейтского скандала многие от него отвернулись, а потом выяснилось, что они сотрудничали со следствием, которое вёл спецпрокурор. Сейчас на кону у людей в администрации Трампа стоит не только политическая карьера, вопрос может встать об уголовном преследовании. Кто будет рисковать в такой ситуации?

- А если расследование установит, что нет никаких связей с Россией, что Дарья Жукова с Иванкой Трамп вместе выбирали губную помаду? При этом Трамп не изменится. Что придумают республиканцы, чтобы президент их не позорил?

– Они, наоборот, скажут: наш президент кристально чист, а что мы всё это время помалкивали – так это мы его защищали, мы знали, что он невиновен, это наша общая партийная линия. На этом республиканцы ещё и очки наберут. Проиграет на этом пресса, потому что в таком случае станет понятно: вот говорил Трамп «fake news, fake news» – и действительно fake news. Тогда общественное мнение может развернуться в пользу Трампа, он предстанет совершенно в новом свете. Это усилит и его как личность и как президента, и Республиканскую партию. Это вообще усилит влияние консерваторов в Америке. Тогда, вероятно, можно будет сказать, что республиканцы сохранят за собой Конгресс в 2018 году и Белый дом в 2020-м. А все, кто сейчас наносит удары по Трампу, проиграют и ещё долго будут оставаться в состоянии нокаута. Сценариев много. Надо подождать, что расскажет Коми в Сенате и что накопает Мюллер.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»