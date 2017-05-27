Частный автодилер отдал 360 тысяч двоим в масках

Набитую деньгами сумку выхватили разбойники из рук жителя Петербурга, едва тот вышел из квартиры поздним вечером 26 мая. Злоумышленники обогатились на 360 тысяч рублей.

По информации «Фонтанки», налетчики поджидали 32-летнего продавца подержанных машин под дверью его квартиры на улице Брянцева, дом 13, около 11 вечера. Похитителей было двое, на лицах были надеты медицинские маски, но при этом они не потрудились переодеться в менее примечательную одежду: на одном была оранжевая куртка с цветами, второй был замотан в платок.

Кроме того, в подъезде и в лифте имеется видеонаблюдение. В похищенной сумке лежали 360 тысяч и документы.