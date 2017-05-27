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27.05.2017 12:55
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Трамп куролесит не просто так

«Американская брутальность» – так оценивают эксперты по государственному этикету «коленца», которые в ходе международного турне «выкидывает» новый лидер США Дональд Трамп. Судя по всему, это все же игра. Правда, играет в ней президент Нового Света не очень хорошо.
Трамп куролесит не просто так
фото с сайта twitter.com

Дональд Трамп и его супруга Меланья после вступления в высокую должность лидеров Америки неустанно демонстрируют «чудеса» этикета. То Меланья выходит из самолёта раньше мужа, то сам Трамп отпихивает премьера Черногории, пляшет с саблями и делает книксен перед королём Саудовской Аравии, а потом супруга демонстрирует там же золотой «боксёрский пояс», а затем и траурное платье на встрече с папой римским.

Ведущий российский специалист в области этикета и протокола Иван Арцишевский специально для «Фонтанки» комментирует ляпы Дональда Трампа в ходе его международного турне. Что на самом деле стоит за вызывающим поведением 45-го президента США и его супруги, бывший глава протокола смольнинского комитета по внешним связям объяснил в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

 

 

Полная запись интервью с Иваном Арцишевским доступна на официальном youtube-канале «Фонтанки».

Говорят, что американские СМИ Дональда Трампа просто «расстреливают», наблюдая за поведением своего лидера на встречах «на высшем уровне». Правда, в Америке свои же активно намекают на импичмент (http://www.fontanka.ru/2017/05/18/121/). Однако «активная позиция» Трампа видна и остальному миру.

На днях король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа орденом. Трамп не просто поблагодарил, а сделал что-то вроде книксена.

 

 

«Ему неудобно, не знает, как себя вести, не привык, – отмечает Иван Арцишевский. – Надо просто наклониться, чтобы «по шее дали уже этим замечательным знаком». С точки зрения невербального этикета – это неуверенность».

А на саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. Говорят, что грубо. Трампу просто надо было занять место в первом ряду.

 

 

Иван Арцишевский вспоминает, что за его протокольную практику в Смольном бывало всякое. Но до таких казусов не доходило. «Это не просто недоработка – это просто желание Трампа сказать: «Подвинься, это я!» – отмечает Арцишевский. – Еще и пиджак поправил. Есть американский круг дипломатов, финансистов, политиков, это люди интеллигентные и вежливые. Трамп к ним не относится. Но его образ может быть сделан специально. Мы видим, что на мировой сцене разыгрывается спектакль. Соцсети подхватили его, мы его смотрим». Правда, по мнению Ивана Арцишевского, играет Трамп плохо. «Ему не хватает базиса, он далеко не интеллигентный и образованный. Ему дана роль, но он не всегда ее выполняет», – разводит руками Арцишевский.

На встрече с королем Саудовской Аравии Дональд Трамп станцевал «танец мечей», и случилось это на официальной церемонии в честь визита американского президента в Эр-Рияд.

 

 

«В свое время Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.), когда приезжал в Австралию и Новую Зеландию, он с вождем племени терся носом, – вспомнил вдруг Иван Арцишевский. – Это была такая игра. Не потереться было можно конечно, но это было интересно. И здесь тоже сделано нечто вроде такого. И это вполне допустимо. Так захотели оживить процесс. И американцы-протоколисты подошли очень творчески».

Прилетев в Рим, повод для «массовой рассылки спама», демонстрирующего очередной конфуз, дала уже Меланья Трамп. Спускаясь по трапу президентского авиалайнера, Дональд попытался помочь жене и подать ей руку, однако Меланья, которая в нарушение протокола вышла из самолёта первой, отдернула руку (уже не в первый раз) и стала поправлять волосы.

 

 

«Это прокол протокола, – неутешителен Иван Арцишевский. – Да, конечно, это обсуждает пресса. Но президент есть президент. Такие вещи допускать нельзя. Например, я первое лицо, у меня есть помощница, она мне нравится, и я ее хочу пропустить вперед. Но ждут на совещании меня. И тут – ждут не Меланью, а ждут Трампа». «Первому лицу протокол надо слушать. Если не слушаешь, все заканчивается плохо», – констатирует эксперт.

В первый раз супруга президента США отказалась взять его за руку после приземления их самолета в аэропорту Тель-Авива.

 

 

«Может, конечно, они поссорились, и она не хочет брать его за руку. Но это президент, на него смотрит весь мир, и никого не интересует, поссорился он со своей женой или нет», – уверен Иван Арцишевский.

Кстати, в Эр-Рияд Меланья Трамп прилетела в черном комбинезоне Stella McCartney, дополнив его «богатым» золотым ожерельем и широким поясом а-ля «боксерский». Голову не покрывала.

 

 

Можно было бы, конечно, сказать сакраментальное интернетное «во-первых, это красиво». Но Иван Арцишевский считает несколько по-другому. Хотя тоже достаточно мягок в определениях. «Меланья же пытается быть элегантной. Видимо, что-то ей изменило. Это может быть красиво, но это не к месту», – говорит он.

Судя по всему, «не в лад и невпопад» жена и дочь президента США, Меланья и Иванка, предстали и перед папой римским Франциском.

 

 

Меланья пришла к папе во всем черном. Судя по всему, этот комплект создан итальянскими дизайнерами. В лучших традициях сицилийских вдов. «Может, она, конечно, собирается в монашенки идти. Дикость какая-то, – прокомментировал Иван Арцишевский. – Папа римский человек очень неглупый, и демонстрировать свое отношение напрямую он не будет. Он понимает, что на него смотрят миллионы и миллионы. И он понимает, что он должен продемонстрировать свое отношение к Трампу, а не к его одежде. И он это сделал успешно».

Говоря об успехе, нельзя не вспомнить о президенте Таджикистана Иммомали Рахмоне. Он мог бы тоже стать «жертвой этикета» Трампа, но, похоже, подготовился.

Когда Трамп встречался с президентом Таджикистана, он, по уже известной привычке, крепко пожал руку собеседнику и попытался к себе его притянуть. Однако сделал это как раз Рахмон.

 

 

«Это говорит о значении протокола, протоколисты изучили эту ситуацию и дали совет, как себя вести, – радуется за Рахмона Иван Арцишевский. – Руки качать, наверное, не советовали, но готовились».

«Конечно, поведение Трампа ужасно. И шокирует, – подытоживает Иван Арцишевский. – Потому что он ведет себя по-американски, и не просто по-американски, а как продавцы пылесосов в Техасе. Но когда наблюдаешь за этим внимательно, понимаешь, что все это не зря и специально продумано. Я знаю своих коллег – американских протокольщиков. Они очень профессиональные люди. Идет какая-то игра».

Иван Арцишевский не исключает, что люди, лоббирующие Трампа, таким образом хотят показать «американскую брутальность», что Америка впереди. «Это самая худшая сторона американского этикета, – сокрушается Иван Арцишевский. – Этикет состоит из двух частей: культуры каждого человека и национальных особенностей той страны, где человек живет. Обновляется композиция мироздания. Логика мировых связей – она очевидно ломается. И американцы этим поведением, видимо, хотят показать этот слом. Показать, что Америка доминирует».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


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