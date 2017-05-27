СМИ узнали, что Дерипаска торговался с США за иммунитет

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал дать показания в комитетах конгресса, которые расследуют «вмешательство» России в президентские выборы, если ему предоставят иммунитет. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам трех источников газеты, бизнесмен был готов сотрудничать с комитетами палаты представителей и сената, если ему гарантируют полный иммунитет от судебного преследования. Тем не менее в конгрессе от предложения Дерипаски отказались. Как отмечается, такое решение было принято из-за опасений, что иммунитет от преследования затруднит работу следователей.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что не возражает против выступления Олега Дерипаски в конгрессе США.

В марте агентство Associated Press рассказало, что экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы российских властей.