Петербуржец в пьяном бреду «заминировал» весь Петербург

Житель Петербурга, выпивая вечером 26 мая, предрек в городе теракт, о чем поспешил доложить в полицию, уточнив, что взрыв произойдет 31 мая.

Как стало известно «Фонтанке», 33-летний житель Калининского района звонил с домашнего телефона, установленного в доме 10, корпус 4, по улице Демьяна Бедного. Примерно в 21.00 пятницы мужчина уверял, что обладает информацией о готовящемся в городе масштабном преступлении.

Его задержали в той же квартире за ложное сообщение об акте терроризма. Звонивший был пьян.