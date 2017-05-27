В центре Петербурга мужчине стреляли в лицо

В тяжелом состоянии с разбитым и простреленным лицом, пулевыми ранениями шеи и ранами ног и рук в больницу ночью 26 мая был доставлен житель Петербурга. На месте происшествия нашли визитки, буклеты и монитор.

По данным «Фонтанки», раненый в три часа ночи пришел в Мариинскую больницу самостоятельно. До того как его увезли в операционную, он успел объяснить, что в него стрелял неизвестный возле дома 10 по улице Восстания.

У 33-летнего гражданина Узбекистана сломана верхняя челюсть, рана от пули в районе левого глаза и шеи с той же стороны, рваные раны век, правой скулы, бедра и руки. Мужчина находится в реанимации.

Кроме сообщения из больницы, в полицию звонил очевидец, который видел возле указанного потерпевшим дома две машины и слышал хлопки. На месте происшествия оперативники нашли разбросанные визитки, буклеты, прайс-листы, график работ, тетрадки с записями и монитор от компьютера. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».