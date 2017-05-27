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27.05.2017 11:41

МВД проверит задержание в Москве читавшего стихи мальчика

МВД проверит инцидент с задержание мальчика в Москве, который читал стихи. Об этом сообщил представитель столичного управления Министерства внутренних дел Александр Князев. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40», — заявил представитель МВД. По его словам, во время проверки будут, в том числе, оценены действия сотрудников полиции. Итоги будут опубликованы для общественности, отмечается в сообщении.

В свою очередь, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания установили, что никаких нарушений во время задержания ребенка не было. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Денис Набиуллин.

По его словам, во время посещения отделения полиции, куда был доставлен мальчик, его там не было, так как ребенок был передан отцу. Набиуллин отметил, что мальчик был задержан на площади Арбатские ворота, потому что он занимался попрошайничеством. Он отметил, что женщина, которая была рядом с мальчиком, не предоставила документов, которые подтверждали, что она является его «законным представителем».

В отношении отца ребенка полицейские составили протокол об административном правонарушении, «выразившегося в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», рассказал Набиуллин. Член ОНК отметил, что отец был в отделении добровольно вместе с адвокатами и хотел писать жалобы на действия сотрудников полиции. Он добавил, что ребенок у отца не изымался, а протокол родитель может обжаловать в суде.

Источник: РБК


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