В Пушкине украли ордена на 400 тысяч рублей

Награды родителей вытащили из квартиры жителя Пушкинского района Петербурга. Среди украденного была медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», орден «Отечественной войны I степени».

Как стало известно «Фонтанке», в квартиру пожилого пушкинца проникли в период с 25 по 26 мая, пока того не было дома. Взломали дверь, а затем и железный ящик, в котором хранились медали и ордена времен Великой Отечественной войны. Всего было украдено 16 наград: ордена «Отечественной войны I степени» и такой же орден II степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», две медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», нагрудный знак «Крымский партизан» и несколько юбилейных наград. Кроме того, из ящика пропали коллекция монет времен ВОВ, жесткий диск и ювелирные украшения.

Владелец украденного оценил ущерб в 477 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».