Главный налоговик Пушкина успел за границу до обыска ФСБ

Глава налоговой службы Пушкинского района Петербурга уехал за границу с семьей до обыска. Формально – в небольшой отпуск, но в ФСБ почему-то посчитали, что безвозвратно.

Как стало известно «Фонтанке», 27 мая сотрудники управления ФСБ Петербурга и области начали подготовку к обыску роскошного загородного дома 52-летнего начальника инспекции ФНС Пушкинского района Сергея Гречко в поселке Мендсары. Санкцию на следственные действия по фактическому месту жительства высокопоставленного служащего они получили накануне. Официально Гречко с супругой и четырьмя детьми зарегистрирован на Северном проспекте.

По данным «Фонтанки», интерес ФСБ к главному налоговику Пушкина связан с уголовным делом против его сотрудницы Марины Герасимовой, которая подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну (статья 183 УК). По версии следствия, Герасимова может быть причастна к передаче служебной информации коммерческим организациям. Дело возбуждено в конце марта 2017 года, Герасимова уволилась в 2016-м.

Следствие ФСБ также хотело обыскать саму инспекцию, но суд отказал.

В трехсотметровый коттедж Сергея Гречко и к нему на работу чекисты уже приходили в начале мая. После чего налоговик улетел в заграничный отпуск.

26 мая, при рассмотрении судом ходатайства об обыске в Мендсарах, чекисты оперировали данными о том, что Гречко по-прежнему находится за границей.

Впрочем, в приемной Сергея Александровича отвечают, что он на работе, и даже готовы записать на личный прием в дежурные часы, но с оговоркой, что встреча может не состояться ввиду чрезвычайной занятости начальника и большого количества совещаний вне инспекции.

Сам Сергей Гречко заверил«Фонтанку» , что действительно был в отпуске в Таиланде, но уже вернулся и с 15 мая находится на рабочем месте с 9 до 18, осуществляет прием граждан, проводит совещания. Почему сотрудники ФСБ оперируют устаревшими сведениями, налоговику неизвестно. Причины запланированного у него дома обыска он тоже не знает.