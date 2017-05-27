В пожаре в частном доме в Разливе погибли трое

Частный деревянный дом сгорел ночью в Курортном районе Петербурга. В огне погибли двое детей и один взрослый, еще двое пенсионеров оказались в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла в три часа ночи 26 мая. В поселке Разлив на 5-й Тарховской улице загорелся деревянный дом, в котором в тот момент находились пятеро: хозяин дома с супругой, их внучка 16 лет, ее пятнадцатилетняя подруга и 78-летняя соседка. Последняя сейчас находится в больнице с закрытой травмой груди, переломами ребер и отравлением дымом. С разбитой головой был госпитализирован и владелец жилища. Его жена и внучка скончались в огне, тело еще одной девочки было обнаружено уже утром, после разбора завалов. Дом выгорел полностью, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».