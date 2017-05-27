В честь рождения Петербурга зажгли Ростральные колонны

В День города на Стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны. Это сигнал к тому, что в Петербурге начались праздничные мероприятия, посвященные 314-летию Северной столицы.

Как сообщает «Петербурггаз», огонь на вершине колонн зажегся в 9 утра 27 мая. Он будет гореть до одиннадцати часов. Днем пламя погаснет и вновь появится уже в восемь вечера. Праздник и концерт на Дворцовой площади закончатся около 11 вечера, тогда же выключат колонны.

Ростральные колонны появились на Стрелке Васильевского острова в 1810 году. Внутри находятся винтовые лестницы, которые ведут на верхние смотровые площадки с чашами-светильниками на металлических треногах. В чашах жгли конопляное масло, дающее огромный огненный столб – он указывал кораблям путь в ночное время или днем при плохой видимости. В 1896 году к светильникам подвели электричество.

23 июня этого года исполняется 60 лет с того дня, как на колоннах впервые зажглись газовые факелы.

О том, как Петерург будет праздновать свой день рождения, читайте в традиционном уик-энде от Афиши Plus.