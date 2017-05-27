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Русфонд
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27.05.2017 09:20
7 Комментариев

Помогите Илье встать на ноги

Илье срочно нужны операции, чтобы он смог ходить – у мальчика деформация ног. В год выдают госквоту только на одну операцию, а Илье их нужно две. Вторую надо оплачивать. Сумма для мамы, которая воспитывает сына одна после гибели отца, невероятно огромная. Остаётся надеяться только на помощь неравнодушных людей.
Помогите Илье встать на ноги

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Илья Григорьев, 9 лет.

Деформация ног, некроз левой стопы.

Требуются операции. Необходимо 331 889 руб.

«Сын родился с большой грыжей в поясничном отделе позвоночника, ее удалили на второй день жизни Ильи. Однако и после операции чувствительность в ногах не восстановилась. Прогнозы саратовских врачей были неутешительными: ребенок не будет ходить. Я не смирилась с этим, много занималась реабилитацией Илюши: массаж, лечебная физкультура, плавание, иглоукалывание.

Когда сыну было два года, мы приехали на лечение в Институт имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. Здесь Илье сделали операции и поставили его на специализированные ортопедические аппараты. Они облегчают опору на ноги и передвижение. Илюша начал ходить с помощью аппаратов и ходунков.

В прошлом году саратовские врачи провели сыну еще одну операцию – устранили деформацию левой стопы, которая была сильно загнута вовнутрь. Но эта операция прошла неудачно: связки голеностопа порвались, была занесена инфекция, поразившая пяточную кость. Остановить гнойное воспаление не удалось, кость разрушилась.

Сейчас Илья не может ходить. Сыну требуются сложные операции, которые готовы провести в Центре имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Для Ильи это единственный шанс встать на ноги. Обе операции надо провести в ближайшее время. А в год выдают госквоту только на одну операцию. Сама оплатить лечение я не смогу, одна воспитываю сына, папа Ильи погиб незадолго до его рождения. Помогите, прошу вас!» Лилия Григорьева, Саратов.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Научно-практического центра протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«У Ильи левая пяточная кость полностью разрушена. Операции необходимо провести в ближайшие три месяца. На первом этапе мы иссечем рубцовые ткани, удлиним сухожилия, выведем левую стопу в правильное положение и открытую часть стопы подошьем к правой ноге. Вторым этапом разъединим ноги, лоскутом, который выкроем с правой ноги, полностью закроем дефект. В результате будет сформирована левая стопа. Илья сможет опираться на левую ногу, ходить».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,776 млрд руб. В 2017 году — 705 917 347 руб. 17 352 788 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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комментарии пользователей (7)
makosh
27 мая 2017 г. 14:27
" Но эта операция прошла неудачно: связки голеностопа порвались, была занесена инфекция, поразившая пяточную кость. " Так а почему виновные не оплачивают лечение?
glok
27 мая 2017 г. 14:21
Скотское государство Россия, ей не нужны свои граждане, поэтому и одна операция по квоте, зато медведеву на дачки хватает и остальные упыри ложками за 15 тыс нажраться не могут.
Nefertiti
27 мая 2017 г. 13:50
Слушайте, такое ощущение что все занимаются благотворительностью кому только ни лень. Есть куча крупных благотворительных фондов, они собирают миллиарды с населения. Я сама не один раз посылала деньги с телефона. Не поверю, чтобы там отказались помочь. В Благотворительный фонд "Подари жизнь" обращайтесь. Телефоны вам дать?
Vegetables
27 мая 2017 г. 13:47
Каждый год количество детей-инвалидов увеличивается, прямо пропорционально ухудшению качества жизни жителей и все больше, государство в лице власти, теряет человеческий облик по отношению к ним. На их нищенских пенсиях даже стали экономить, специально занижая степень инвалидности, до более легкой или не давая её совсем. Скотское государство, под управлением алчных животных!
Константа
27 мая 2017 г. 13:35
jura_i: им сейчас не до того, оне почетного гражданина чествовать будут :))
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