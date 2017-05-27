Помогите Илье встать на ноги

Илье срочно нужны операции, чтобы он смог ходить – у мальчика деформация ног. В год выдают госквоту только на одну операцию, а Илье их нужно две. Вторую надо оплачивать. Сумма для мамы, которая воспитывает сына одна после гибели отца, невероятно огромная. Остаётся надеяться только на помощь неравнодушных людей.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Илья Григорьев, 9 лет.

Деформация ног, некроз левой стопы.

Требуются операции. Необходимо 331 889 руб.

«Сын родился с большой грыжей в поясничном отделе позвоночника, ее удалили на второй день жизни Ильи. Однако и после операции чувствительность в ногах не восстановилась. Прогнозы саратовских врачей были неутешительными: ребенок не будет ходить. Я не смирилась с этим, много занималась реабилитацией Илюши: массаж, лечебная физкультура, плавание, иглоукалывание.

Когда сыну было два года, мы приехали на лечение в Институт имени Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. Здесь Илье сделали операции и поставили его на специализированные ортопедические аппараты. Они облегчают опору на ноги и передвижение. Илюша начал ходить с помощью аппаратов и ходунков.

В прошлом году саратовские врачи провели сыну еще одну операцию – устранили деформацию левой стопы, которая была сильно загнута вовнутрь. Но эта операция прошла неудачно: связки голеностопа порвались, была занесена инфекция, поразившая пяточную кость. Остановить гнойное воспаление не удалось, кость разрушилась.

Сейчас Илья не может ходить. Сыну требуются сложные операции, которые готовы провести в Центре имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Для Ильи это единственный шанс встать на ноги. Обе операции надо провести в ближайшее время. А в год выдают госквоту только на одну операцию. Сама оплатить лечение я не смогу, одна воспитываю сына, папа Ильи погиб незадолго до его рождения. Помогите, прошу вас!» Лилия Григорьева, Саратов.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Научно-практического центра протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«У Ильи левая пяточная кость полностью разрушена. Операции необходимо провести в ближайшие три месяца. На первом этапе мы иссечем рубцовые ткани, удлиним сухожилия, выведем левую стопу в правильное положение и открытую часть стопы подошьем к правой ноге. Вторым этапом разъединим ноги, лоскутом, который выкроем с правой ноги, полностью закроем дефект. В результате будет сформирована левая стопа. Илья сможет опираться на левую ногу, ходить».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

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За 20 лет 9,776 млрд руб. В 2017 году — 705 917 347 руб. 17 352 788 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.