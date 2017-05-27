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27.05.2017 00:46

После атаки на христиан-коптов ВВС Египта разбомбили лагеря террористов в Ливии

Египетские ВВС в пятницу, 26 мая, нанесли шесть ударов по лагерям террористов близ Дерны в Ливии.

В Каире полагают, что именно там находятся боевики, ответственные за теракт против христиан-коптов, совершенный в первой половине дня, передает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Атака экстремистов произошла в провинции Минья. Вооруженные люди открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила. После нападения боевики скрылись.

В итоге, по последним данным, погибли 35 человек.

 

 


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