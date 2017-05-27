В полиции Москвы объяснили, почему забрали в отдел читавшего стихи мальчика

В пресс-службе управления МВД по Москве объяснили задержание читавшего стихи в центре Москвы мальчика. Дежурный пресс-службы рассказал, что полицейский посчитали, что мальчик потерялся, так как находился на улице без сопровождающих.

По его словам, ребенок подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Полицейским он не смог сказать, где его родители, поэтому полицейские решили, что в центре Москвы он без сопровождения взрослых. «Мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один. Маму вызвали в полицию для разбирательства», — пояснил он РБК.

Инуидент произошел на улице Воздвиженка вечером 26 мая. Отец мальчика рассказал «Медиазоне», что мать мальчика сидела на скамейке в 20 метрах и читала книгу, а подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», тогда как его мать попыталась помешать им сделать это. В результате сотрудники полиции увезли ребенка в ОВД «Арбат» без родителей, а родителям сказали, что задержали его «за попрошайничество».

По сообщению «ОВД-Инфо», в настоящий момент ребенка и родителей отпустили из отдела полиции. На отца составлен протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).

В ОВД ранее подъехали адвокаты, а также председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Адвокаты пишут жалобы на действия полиции.