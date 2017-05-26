В Москве полиция задержала мальчика 10 лет, который читал прохожим «Гамлета»

В центре Москвы вечером 26 мая полицейские задержали мальчика 10 лет, читавшего Шекспира. Ребенка увезли в отдел полиции.

Инцидент произошел на улице Воздвиженка в районе Арбата, где мальчик гулял с мамой. Как рассказал изданию «Медиазона» отец ребенка, жена сидела на скамейке и читала книгу, а сын в 20 метрах от нее начал декламировать вслух отрывки из «Гамлета», но сотрудники полиции увидели в этом попрошайничество и посадили мальчика в служебный автомобиль, несмотря на возражения матери.

Мужчина отметил, что полицейские грубо себя вели при задержании. В результате, у его жены порвалась одежда и разбился планшет. Отрывок инцидента, снятый на видео очевидцами, появился в Интернете.

Ребенка все же доставили в в ОВД «Арбат», туда же на другой машине приехали и его родители. Отец подростка уже в отделении объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что ребёнок увлекается актёрской деятельностью и чтение стихов на улице для него способ избавиться от комплексов, но получил в ответ административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию. Подписывать его он отказался.

По информации «ОВД-Инфо», в настоящий момент родители и мальчик все еще находятся в отделе, куда приехали адвокаты Анастасия Саморукова и Татьяна Соломина.