Набережную Макарова от Адмиральского до ЗСД достроят к 10 июня

Работы по строительству набережной Макарова от Адмиральского проезда до Западного скоростного диаметра завершат к 10 июня. Такой срок назвал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Ранее УФАС приостановило конкурс на содержание этого участка.

Кириллов выступил с докладом о готовности городской инфраструктуры к проведению Кубка конфередераций в Доме Правительства 26 мая. Этот участок – лишь часть плана по строительству набережной.

Полностью всё продолжение набережной Макарова будет достроено ко второму кварталу 2018 года. Она позволит вывести поток с ЗСД более равномерно на весь Васильевский остров, включая подключение к строящемуся мосту через остров Серный.

В адресной инвестиционной программе на 2016-2018 годы указаны две очереди строительства набережной Макарова от Серного моста до Адмиральского проезда, включая саму переправу – на 4,4 и 4,8 млрд рублей. В 2017 году предполагается потратить порядка 3,5 млрд рублей.