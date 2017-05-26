Еще
04:37 27.05.2017
Пришлите свою новость!
03:11
Петербурцжев накормят черным мороженым
02:55
В ЦПКиО покажут дебютантов на Фестивале тюльпанов
02:44
Хворостовский и другие мировые звезды оперы споют на Дворцовой
02:33
Песчаные скульптуры наполнятся величием
02:19
Юрий Александров переписал «Фауста» Шарля Гуно
02:01
Город мастеров вновь вырастет возле Академии Штиглица
01:47
На Такс-параде Теорема Пифагора сразится с китайским императором
01:35
Big Science Fest покажет летающих роботов и медиабалет
01:16
В петербургском музее раскроют моду от Чайковского до хипстеров и проведут фотосессии
01:06
Автор саундтреков к «Доктору Хаусу» и «Анатомии страсти» Damien Rice выступит в Петербурге
00:46
После атаки на христиан-коптов ВВС Египта разбомбили лагеря террористов в Ливии
00:28
В полиции Москвы объяснили, почему забрали в отдел читавшего стихи мальчика
00:11
Виадук на Обводном обновили аварией с пострадавшим
26/05
Мотоциклисты нашли загадочные совпадения в двух смертельных ДТП
26/05
В Москве полиция задержала мальчика 10 лет, который читал прохожим «Гамлета»
26/05
Мировые цены на нефть растут
26/05
Тверские дорожники нанесли разметку на грунтовую дорогу
26/05
В Париже площадь Республики оцепили из-за угрозы взрыва
26/05
Набережную Макарова от Адмиральского до ЗСД достроят к 10 июня
26/05
В центре Петербурга станет на 40 процентов меньше рекламы
26/05
США допускают ужесточение санкций против России
26/05
Суд в Лондоне отложил решение по апелляции Украины в долговом споре с Россией
26/05
На КАД в районе Бронки закроют две полосы
26/05
В Петербурге второй день на небе радуга
26/05
На арене «Санкт-Петербург» начали укладывать новый газон
26/05
Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова
26/05
Фонтанка за 60 секунд – 26 мая
26/05
В России стартовал проект «Открытая реанимация»
26/05
Россия требует от Украины немедленно выплатить $ 325 млн по евробондам
26/05
Лавров и Ле Дриан обсудили визит Путина во Францию
26/05
Смольный ищет подрядчика для реставрации лицевого фасада Смольного института
26/05
На Обуховской Обороны под автомобилем провалилась дорога
26/05
Противников мигрантов переселили к туалетам в центре Хельсинки
26/05
«Спортсмены» помешали «Справедливой России» и «Яблоку» подать документы в ИКМО «Парнас»
26/05
Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета российских соцсетей
26/05
"Зенит": Сергей Фурсенко будет возглавлять клуб единолично
26/05
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
26/05
Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО
26/05
«Маяковскую» открыли после проверки
26/05
Дело петербуржца, сбившего и дважды переехавшего собственную жену, передано в суд
26/05
Путин призвал найти исполнителей теракта в Египте
26/05
В Петербурге 7 баллов. А Пулковское шоссе свободно, даже от «Майбахов»
26/05
Вокруг парка "Александрино" установят 100-метровую защитную зону с запретом на строительство
26/05
Станция «Маяковская» закрыта на вход и выход
26/05
Сергей Фурсенко назначен гендиректором "Зенита"
26/05
В северном Рыбацком могут появиться жилые дома с «обратными» арками
26/05
Перед Мюзик-холлом в 2017-м начнут строить подземный паркинг
26/05
«Газпром межрегионгаз» банкротит свою «дочку»
26/05
Поправками в бюджет-2017 комздраву добавили денег на лекарства, ремонты и оборудование
26/05
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
26/05
Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья
26/05
СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым
26/05
На Невском заметили кабриолет-зеркало
26/05
Из Нарвы высылают российских дипломатов
26/05
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
26/05
Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ
26/05
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
26/05
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
26/05
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
26/05
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
26/05
Суд арестовал сотрудницу Выборгской таможни, подозреваемую в коррупции
26/05
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
26/05
Глава Пушкинского района покидает свою должность
26/05
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
26/05
В Италии мороженое назвали именем Трампа
26/05
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
26/05
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
26/05
Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почётных граждан
26/05
Стоимость продуктов в Ленобласти растет быстрее, чем в Петербурге и Москве
26/05
Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
26.05.2017 22:24

Набережную Макарова от Адмиральского до ЗСД достроят к 10 июня

Работы по строительству набережной Макарова от Адмиральского проезда до Западного скоростного диаметра завершат к 10 июня. Такой срок назвал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Ранее УФАС приостановило конкурс на содержание этого участка.

Кириллов выступил с докладом о готовности городской инфраструктуры к проведению Кубка конфередераций в Доме Правительства 26 мая. Этот участок – лишь часть плана по строительству набережной.

Полностью всё продолжение набережной Макарова будет достроено ко второму кварталу 2018 года. Она позволит вывести поток с ЗСД более равномерно на весь Васильевский остров, включая подключение к строящемуся мосту через остров Серный.

В адресной инвестиционной программе на 2016-2018 годы указаны две очереди строительства набережной Макарова от Серного моста до Адмиральского проезда, включая саму переправу – на 4,4 и 4,8 млрд рублей. В 2017 году предполагается потратить порядка 3,5 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья

Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04

Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником

27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Набережную Макарова от Адмиральского до ЗСД достроят к 10 июня
В центре Петербурга станет на 40 процентов меньше рекламы
В Петербурге второй день на небе радуга
На арене «Санкт-Петербург» начали укладывать новый газон
Фонтанка за 60 секунд – 26 мая
Смольный ищет подрядчика для реставрации лицевого фасада Смольного института
Вокруг парка "Александрино" установят 100-метровую защитную зону с запретом на строительство
Перед Мюзик-холлом в 2017-м начнут строить подземный паркинг
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
Сергей Серезлеев: «Эмоции людей невозможно спродюсировать»
День города: спортивная классика перекрытий
Богатырский проспект опять подождет
Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»
Подземелье без сокровищ
Смольный против "Трансстроя": жизнь после стадиона
Как обойти еврейское кладбище
Дорожная "сотня"
Порты сошли с мели
Как доехать до ПМЭФ с шиком
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки

Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова

Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

Новости компаний
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04
Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником
27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фотографии предоставлены Администрацией Приморского района
23.05.2017 17:30
В Петербурге пройдет «Славянская Ярмарка»
С 26 по 28 мая в Санкт-Петербурге, в парке «Озеро Долгое» состоится крупнейший городской фестиваль славянской культуры «Славянская Ярмарка».
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
“Новоселье”
18.05.2017 13:00
“Новоселье: городские кварталы” скоро пополнится готовыми новостройками
УК “Новоселье” продолжает активное строительство одноименного крупномасштабного проекта. В настоящее время завершается возведение третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
КЕЙ
18.05.2017 08:00
КЕЙ сравнил популярные смартфоны ASUS ZenFone 3 Max и ZenFone Go
Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ провели сравнение популярных смартфонов ASUS и назвали ключевые тенденции развития гаджетов крупнейшего китайского производителя.
Tele2
17.05.2017 17:43
Петербургские абоненты Tele2 побывают в музее по другим правилам
Tele2 примет участие в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая в Санкт-Петербурге. Компания подарит своим абонентам дополнительные возможности и сделает участие в культурной акции еще более комфортным.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.