В центре Петербурга станет на 40 процентов меньше рекламы

В центре Петербурга станет меньше рекламных щитов и афиш, следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного.

Документ, подписанный губернатором 23 мая, вносит изменения в схему размещения рекламы. Из него следует, что всего в городе будет установлена 9 271 конструкция.

По сравнению с предыдущей редакцией от 2014 года, больше всего щитов и афиш потеряет Центральный район. Здесь можно будет разместить 681 конструкцию, что на 40% меньше, чем раньше. В Петроградском районе для «наружки» выделено 421 место (-26%), в Адмиралтейском — 435 (-22%). На 12% убавится рекламы в Московском районе — до 1162 мест.

Зато на 11% увеличится число щитов и афиш в Красногвардейском (до 877) и Невском районах (862). В Приморском районе можно будет установить 870 конструкций, что на 5% больше, чем раньше. Также добавится рекламы в Красносельском, Кировском и Калининском районах.

Напомним, часть конструкций оказалась вне закона из-за изменения в ГОСТе ГИБДД, а также в правилах благоустройства Петербурга. Как результат, торги на размещение рекламы в Северной столице не проводились с 2013 года.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Смольный планирует объявить новый конкурс в первых числах июня, разделив все рекламные места на 22 – 25 лотов. Несмотря на сокращение числа конструкций, власти города рассчитывают увеличить доходы города. По словам главы комитета по печати Сергея Серезлеева, начальная цена всех лотов составит 1,1 – 1,2 млрд рублей в год, тогда как сейчас операторы платят за аренду рекламных мест около 800 млн в год.