США допускают ужесточение санкций против России

Советник Дональда Трампа по экономическим вопросам 26 мая заявил, что США не планируют снимать санкций с России и даже могут их ужесточить. Днем ранее он говорил, что у Трампа нет позиции по антироссийским санкциям

«Мы не отменяем наших санкций против России. Возможно, мы рассмотрим вопрос об их ужесточении. Президент хочет сохранить санкции. И я думаю, он ясно дал понять, как русские могут добиться их отмены», — приводит слова Кона РБК со ссылкой на Reuters.

Накануне Кон говорил, что Дональд Трамп пока не определился со своей санкционной политикой в отношении России. «На данный момент у нас нет позиции», — заявил Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается администрация Трампа. Тогда же он добавил, что президент США имеет «много вариантов» действий в отношении к России.

Новое заявление Кона прозвучало в рамках саммита G7, который стартовал 26 мая на Сицилии. В нем принимают участие лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады.