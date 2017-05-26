На арене «Санкт-Петербург» начали укладывать новый газон

На стадионе Крестовского острова в Петербурге 26 мая начали укладывать рулонный газон. На работы должна уйти неделя.

О монтаже газона рассказали источники «Фонтанки», информация подтверждается фотографиями в социальных сетях. Ранее источники сообщали, что реальная стоимость поля вместе с установкой превысит 20 млн рублей.

Газон поставляет компания Queens Grass International, которая базируется в Гатчине. Установку профинансируют футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за предыдущий газон.

Рулонное поле должно выдержать 4 игры Кубка Конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Ранее поле на Крестовском острове освободили от травы, состояние которой позволило провести только 2 тестовых матча вместо трех запланированных.