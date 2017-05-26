Фонтанка за 60 секунд – 26 мая

Исторический облик реки Фонтанки под вопросом. Комитету по охране памятников пришлось оправдываться после претензий градозащитников к реставрации набережной. Те говорят – камни уложили не так, как надо, и кладка испорчена через каждые 25 м. В комитете уверяют – все ок.

В Пушкинском районе будет новый глава. Сегодня стало известно, что Дмитрий Берестов покидает свою должность. Любопытно, что именно его район недавно раскритиковали на совещании по подготовке к выборам.

Пять лет ждали и еще подождем! Богатырский проспект собираются расширять с 2012 года. Третья попытка началась, но не так быстро. На стройку снова придется выйти проектировщикам. Да и подрядчик пока не найден.

Орден господень. Завтра новым почетным гражданам вручат знаки отличия. Это, напомним, Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. Голосование, на котором их выбрали, началось со слов о том, что руками депутатов руководит сам Господь.

У «Зенита» новый директор – это Сергей Фурсенко, который уже руководил командой в нулевых. Рассказываем о его нелегком футбольном пути.

В Петербурге заработал книжный салон, и там довольно людно. «Фонтанка» сходила в Михайловский манеж, и узнала, что сейчас читают.

Завтра в Петербурге День города, и в первую очередь праздник заметят водители. Читаем: здесь – о перекрытиях дорог на выходных. Здесь – как Северная столица будет встречать День города.