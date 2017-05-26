Россия требует от Украины немедленно выплатить $ 325 млн по евробондам

Россия требует от Украины в Высоком суде Лондона немедленной выплаты $ 325 млн в качестве процентов по еврооблигациям, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», — сообщил представляющей интересы России адвокат Майк Ховард.

Он отметил, что нет оснований для невыплаты процентов в связи с исполнением долга перед другими кредиторами, МВФ и Всемирным банком.

В конце марта сообщалось, что решение Высокого суда Лондона об одобрении ускоренного рассмотрения иска России к Украине о погашении еврооблигаций на $ 3 млрд обязывает украинскую сторону погасить долг.