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26.05.2017 21:40
25 Комментариев

Офшорный след «Матильды»

Режиссера Алексея Учителя проверяют на финансовую чистоту. Его студия находится в залоге у кипрского офшора. Наталья Поклонская не оставляет попыток остановить выход на экраны «Матильды».
Офшорный след «Матильды»
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге экономическая полиция запросила у Алексея Учителя полный пакет документов на его творческо-производственное объединение «Рок». Оно причастно к съемкам всех лент режиссера за двадцать лет, но силовиков интересует финансовая деятельность компании с 2014 года. На это время приходятся съемки двух проблемных фильмов.

Запрос на документы полиция принесла в киностудию Алексея Учителя (творческо-производственное объединение «Рок») накануне, 25 мая. Список требуемого сочетается с делом «Седьмой студии» (СС) режиссера Кирилла Серебренникова  о тратах бюджетных средств. Некоторые аналогии в ситуациях нашел даже пресс-секретарь президента.

От Учителя тоже ждут не только уставные и учредительные документы и справку о расчетных счетах, но и приказы о назначении гендиректора и главбуха и список полученных с 2014 года субсидий на реализацию проектов в сфере кинематографии.

По данным «Фонтанки», проверка связана с просьбой депутата Госдумы Натальи Поклонской (спикер парламента Вячеслав Володин подтвердил, что это ее личная инициатива) председателю СКР Александру Бастрыкину проверить режиссера Учителя на чистоту распоряжения бюджетными средствами. Просьба была спущена до райотдела петербургской полиции.

Интерес Поклонской к Учителю, как принято считать, связан только с фильмом «Матильда» о романе Николая II и балерины Кшесинской. Однако, по информации «Фонтанки», проверке может быть подвергнута затратная ведомость и другой ленты студии «Рок» – детского фильма с рабочим названием «Сокровище Ермака».

Летом 2014 года «Сокровищу» выделили 35 млн рублей субсидий. Госзаказ предусматривал четкое исполнение Учителем сценария. Он рассказывал о приключениях школьника, который ищет клад покорителя Сибири Ермака Тимофеевича. В феврале 2017 года Минкульт не принял снятую ленту, так как она рассказывала о крайне неуверенном в себе человеке по имени Ермак Мышкин, который мечтал стать актером. Ему помогает восьмилетняя девочка Даша, предложившая главному герою отправиться из Петербурга в Москву на кастинг мюзикла. В более поздних версиях аннотаций из названия фильма вообще исчезло слово «Ермак», лента рекламировалась как «Позвоните Мышкину».

После казуса режиссер и ведомство выступили с совместным заявлением: «Фильм получил государственную поддержку, был снят и представлен в Минкульт. В процессе производства возникли непреодолимые обстоятельства, которые вынудили киностудию («Рок») внести изменения в сценарий, при этом художественное содержание было улучшено. В результате экспертным советом по игровому кино для детей фильм был рекомендован к принятию. Однако по правилам госфинансирование предоставляется только при условии соответствия фильма сценарию. Минкульт вынужден отказать в приемке картины. С киностудией достигнута договоренность о положительном разрешении ситуации до конца 2017 года».

СМИ писали, что Учитель предпочел переснять «Сокровище», нежели возвращать бюджетные деньги. Как показало дело «Седьмой студии» Серебренникова, принцип выделения субсидий предусматривает жесткие отчетность и следование разработанному и утвержденному плану.

К ленте о Николае и балерине у силовиков может быть самостоятельный интерес. Она частично финансировалась Фондом кино, учрежденным правительством России. Данные о бюджете разнятся. В прессе звучит сумма 25 млн долларов. По другой информации, на нее выделено 48 млн долларов.

Изначально «Матильду» продвигали продюсер Владислав Москалев (с конца 2013 года находится в розыске Интерпола по запросу России, гражданин Канады, проживает в Торонто), а затем и пародист Владимир Винокур (у него есть свой фонд поддержки культуры и искусства).

Владислав Москалев по телефону рассказал «Фонтанке», что основным производителем «Матильды» изначально значился фонд Винокура, а студия Учителя – копроизводителем.

«Финансировал проект "Газпромбанк". С ним в 2011 году договаривался тогдашний управделами Владимир Кожин. Деньги через кипрский офшор поступали в фонд Винокура, а уже оттуда – компании Учителя», – уточнил Москалев.

Офшор, о котором говорит продюсер, – Tradescan Consultants Ltd. Он с февраля 2011 года полностью контролируется "Газпромбанком" через сеть компаний. Эта информация отражена в публичной отчетности. 28 ноября 2011 года офшор заключил с фондом Винокура договор займа с целевым назначением «только на финансирование создания художественного фильма под рабочим названием «Матильда» режиссера Алексея Ефимовича Учителя». Фонду был перечислен первый транш 10 млн долларов. По условиям договора, деньги с процентами должны быть возвращены до 10 июля 2014 года. Фонд Винокура, по смыслу документа, намеревался вернуть заем с кассовых сборов. Их, по понятным причинам, еще нет.

16 января 2012 года фонд и «Рок» Учителя заключили свой договор. Из него следует, что «предварительный лимит затрат на производство игрового фильма «Матильда» согласован в размере эквивалентом 43 млн долларов». 27 января фонд перечислил «Року» первый аванс в размере 91,5 млн рублей (три млн долларов).

В июле того же года Винокур выставил режиссеру досудебную претензию. Владислав Москалев уверен, что офшор "Газпромбанка" выделил все необходимые для съемок средства. Кроме того, по его словам, от государства Учителю досталась серьезная сумма.

«Еще когда я был в проекте, подавал на «Матильду» заявку в Фонд кино на 5 млн долларов. Не думаю, что эта сумма была уменьшена», – добавил продюсер.

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, Tradescan Consultants Ltd давал деньги на «Матильду» под залог студии Учителя – творческо-производственного объединения «Рок». До 31 декабря 2016 года действовало обременение по договору займа от 28 ноября 2011 года. В ноябре 2016-го между фондом Винокура заключен новый договор займа. На настоящий момент «Рок» находится в залоге до «полного исполнения обеспечиваемых обязательств».

Юридический представитель фонда Винокура Елена Клигер, которая участвовала в переговорах с Tradescan Consultants Ltd, не стала комментировать «Фонтанке» отношения с киностудией.

Учредителями компании «Рок» являются Алексей Учитель и продюсер Кира Саксаганская. Режиссер также выступает бессменным гендиректором.

Алексей Учитель запретил «Фонтанке» публиковать комментарий, который дал журналисту, сославшись на возмутившие его вопросы. Мы вынуждены выполнить это требование.

По данным «Фонтанки», Фонд кино предоставил с 2014 года на съемки «Матильды» около 200 млн. рублей.

Александр Ермаков


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комментарии пользователей (25)
Smotritel
27 мая 2017 г. 02:34
Бюст Николашки Кровавого продолжает мироточить?
azul
27 мая 2017 г. 02:18
lyolik: но все равно за меньшие деньги, чем в блокбастерах. А нередко — и вовсе даром, по дружбе.
azul
27 мая 2017 г. 02:17
lyolik: напомнило вечное: "к пуговицам претензии есть? Нету?"
lyolik
27 мая 2017 г. 01:42
AK™:
У артхауза своя ниша, но он вполне себе может окупаться. Там меньше сборы, но и гораздо меньше затраты на съемки, нет всех этих суперзвезд и диких вложений в рекламу.
Много примеров, когда "звезды" снимались в арте и выстреливали выше блокбастеров.
lyolik
27 мая 2017 г. 01:40
azul:
Ну, если деньги давались под конкретный сценарий — то надо было по нему и снимать, или не брать денег.
Брал денег продюсер, снимал режиссёр. Они видят "госзаказ" по-разному.
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