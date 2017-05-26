Еще
04:39 27.05.2017
Пришлите свою новость!
03:11
Петербурцжев накормят черным мороженым
02:55
В ЦПКиО покажут дебютантов на Фестивале тюльпанов
02:44
Хворостовский и другие мировые звезды оперы споют на Дворцовой
02:33
Песчаные скульптуры наполнятся величием
02:19
Юрий Александров переписал «Фауста» Шарля Гуно
02:01
Город мастеров вновь вырастет возле Академии Штиглица
01:47
На Такс-параде Теорема Пифагора сразится с китайским императором
01:35
Big Science Fest покажет летающих роботов и медиабалет
01:16
В петербургском музее раскроют моду от Чайковского до хипстеров и проведут фотосессии
01:06
Автор саундтреков к «Доктору Хаусу» и «Анатомии страсти» Damien Rice выступит в Петербурге
00:46
После атаки на христиан-коптов ВВС Египта разбомбили лагеря террористов в Ливии
00:28
В полиции Москвы объяснили, почему забрали в отдел читавшего стихи мальчика
00:11
Виадук на Обводном обновили аварией с пострадавшим
26/05
Мотоциклисты нашли загадочные совпадения в двух смертельных ДТП
26/05
В Москве полиция задержала мальчика 10 лет, который читал прохожим «Гамлета»
26/05
Мировые цены на нефть растут
26/05
Тверские дорожники нанесли разметку на грунтовую дорогу
26/05
В Париже площадь Республики оцепили из-за угрозы взрыва
26/05
Набережную Макарова от Адмиральского до ЗСД достроят к 10 июня
26/05
В центре Петербурга станет на 40 процентов меньше рекламы
26/05
США допускают ужесточение санкций против России
26/05
Суд в Лондоне отложил решение по апелляции Украины в долговом споре с Россией
26/05
На КАД в районе Бронки закроют две полосы
26/05
В Петербурге второй день на небе радуга
26/05
На арене «Санкт-Петербург» начали укладывать новый газон
26/05
Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова
26/05
Фонтанка за 60 секунд – 26 мая
26/05
В России стартовал проект «Открытая реанимация»
26/05
Россия требует от Украины немедленно выплатить $ 325 млн по евробондам
26/05
Лавров и Ле Дриан обсудили визит Путина во Францию
26/05
Смольный ищет подрядчика для реставрации лицевого фасада Смольного института
26/05
На Обуховской Обороны под автомобилем провалилась дорога
26/05
Противников мигрантов переселили к туалетам в центре Хельсинки
26/05
«Спортсмены» помешали «Справедливой России» и «Яблоку» подать документы в ИКМО «Парнас»
26/05
Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета российских соцсетей
26/05
"Зенит": Сергей Фурсенко будет возглавлять клуб единолично
26/05
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
26/05
Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО
26/05
«Маяковскую» открыли после проверки
26/05
Дело петербуржца, сбившего и дважды переехавшего собственную жену, передано в суд
26/05
Путин призвал найти исполнителей теракта в Египте
26/05
В Петербурге 7 баллов. А Пулковское шоссе свободно, даже от «Майбахов»
26/05
Вокруг парка "Александрино" установят 100-метровую защитную зону с запретом на строительство
26/05
Станция «Маяковская» закрыта на вход и выход
26/05
Сергей Фурсенко назначен гендиректором "Зенита"
26/05
В северном Рыбацком могут появиться жилые дома с «обратными» арками
26/05
Перед Мюзик-холлом в 2017-м начнут строить подземный паркинг
26/05
«Газпром межрегионгаз» банкротит свою «дочку»
26/05
Поправками в бюджет-2017 комздраву добавили денег на лекарства, ремонты и оборудование
26/05
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
26/05
Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья
26/05
СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым
26/05
На Невском заметили кабриолет-зеркало
26/05
Из Нарвы высылают российских дипломатов
26/05
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
26/05
Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ
26/05
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
26/05
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
26/05
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
26/05
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
26/05
Суд арестовал сотрудницу Выборгской таможни, подозреваемую в коррупции
26/05
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
26/05
Глава Пушкинского района покидает свою должность
26/05
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
26/05
В Италии мороженое назвали именем Трампа
26/05
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
26/05
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
26/05
Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почётных граждан
26/05
Стоимость продуктов в Ленобласти растет быстрее, чем в Петербурге и Москве
26/05
Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.05.2017 19:28

Лавров и Ле Дриан обсудили визит Путина во Францию

26 мая по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный контакт министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"В ходе беседы министры в рамках подготовки к визиту президента России Владимира Путина во Францию обсудили широкий круг двусторонних вопросов, обменялись мнениями о наиболее острых проблемах международной повестки дня, включая задачи урегулирования кризисов в Ливии, Ираке и на Украине. Подчеркнута обоюдная готовность к взаимоуважительному сотрудничеству в Совете Безопасности ООН и на других многосторонних площадках по вопросам, представляющим взаимный интерес", – говорится в сообщении МИД РФ.

Ле Дриан с благодарностью принял переданное ему Лавровым приглашение посетить Российскую Федерацию, добавлено в сообщении.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10

«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах

В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35

Город выполнил обещания, данные «Норманну»

Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52

Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»

Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Лавров и Ле Дриан обсудили визит Путина во Францию
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
Глава Пушкинского района покидает свою должность
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
Кто хочет лишить мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа
Трамп заговорил об угрозе НАТО со стороны России
Марат Сафин отказался от мандата депутата Государственной думы
Путину передали послание от нового президента Южной Кореи
Почётные от бога
Горизбирком одобрит референдум об отзыве мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа
Кто хочет лишить мандатов оппозиционных депутатов ЗакСа
Почётные от бога
В Смольном стали жить лучше
Чинов Палата
Заговорил Усманов – заговорит и Сечин
Как мафия выпила за юристов
Без пяти минут почетные
В ЗакСе тушат пожар референдума
В петербургском “Яблоке” раскол. Что случилось?
Константин Серов: «Я знаю, чем для меня все закончится»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки

Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова

Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
«АРХпроект 2017»
10.04.2017 12:52
Начался прием работ на конкурс «АРХпроект 2017»
Открыт прием работ на всероссийский профессиональный студенческий конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект 2017». Организатор этого творческого состязания – ГК «ЦДС».
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
06.04.2017 16:40
Глава «Россетей» поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске производственное совещание, в ходе которого отметил успешную работу энергетиков региона в осенне-зимний период и поблагодарил ПАО «МРСК Северо-Запада»
Фото предоставлено компаний ПАО «МРСК Северо-Запада»
27.03.2017 16:30
МРСК Северо-Запада обеспечит надежное электроснабжение международного арктического форума
Специалисты МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний ПАО «Россети») обеспечат надежное электроснабжение объектов международного арктического форума «Арктика — территория диалога»
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.