Лавров и Ле Дриан обсудили визит Путина во Францию

26 мая по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный контакт министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"В ходе беседы министры в рамках подготовки к визиту президента России Владимира Путина во Францию обсудили широкий круг двусторонних вопросов, обменялись мнениями о наиболее острых проблемах международной повестки дня, включая задачи урегулирования кризисов в Ливии, Ираке и на Украине. Подчеркнута обоюдная готовность к взаимоуважительному сотрудничеству в Совете Безопасности ООН и на других многосторонних площадках по вопросам, представляющим взаимный интерес", – говорится в сообщении МИД РФ.

Ле Дриан с благодарностью принял переданное ему Лавровым приглашение посетить Российскую Федерацию, добавлено в сообщении.