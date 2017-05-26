В России стартовал проект «Открытая реанимация»

Сегодня, 26 мая, в Москве состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между благотворительными фондами и Агентством стратегических инициатив для продвижения проекта «Открытая реанимация». Речь идет о выполнении закона, согласно которому родители могут находиться в палатах реанимации и интенсивной терапии вместе с детьми.

Согласно закону, никаких ограничений на посещение реанимационных отделений в больницах страны нет, правила доступа устанавливаются обычно в самих учреждениях. При этом в каждой медорганизации это происходит по-разному. Чтобы упорядочить систему и дать возможность родственникам находиться вместе с пациентами, несколько благотворительных организаций вместе с Агентством стратегических инициатив создали проект «Открытая реанимация». Он должен объединить пациентов, их родственников и врачей в поиске компромиссов в вопросе посещения этих отделений.

«В России существуют все предпосылки, чтобы мы вошли в команду развитых стран в отношении доступа в реанимации, – считает основатель благотворительного фонда, актер Константин Хабенский. – Все положительные варианты доступа родителей к больным детям в реанимации мы должны перенять у Израиля, США и Европы».

Однако, по словам Хабенского, на местах еще нужно проделать колоссальную работу – помочь врачам преодолеть стереотипы и четко прописать правила поведения посещающих. В этом и заключается основная задача проекта «Открытая реанимация».

«Нам нужно чаще объяснять врачам и родственникам пациентов, как это работает в мире, – рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. – Обычные люди без какого-либо блата имеют доступ в реанимацию. Там нет особых условий, но самое важное, что родитель имеет возможность быть рядом. Никто никому не мешает. Корректное отношение со стороны медперсонала к семье. В России пока такого нет, но мы должны такие же стандартны применять».

Благотворительные фонды уже разработали рекомендации для родственников, которые желают находиться вместе с больным: там указан перечень правил посещения реанимаций. Соблюдая их, посетители создают комфортную среду для самого пациента, и выздоровление идет намного быстрее, считают эксперты. «Открытая реанимация» пока действует в Ульяновске на базе стационара № 1 детской городской клинической больницы. Здесь созданы особые условия для посещения тяжелобольных детей. На основе этого опыта будут сформулированы общие рекомендации для распространения практики в других субъектах страны.

Представители Минздрава, которые также присутствовали при подписании соглашения, поддержали проект и сообщили, что в министерстве разработано соответствующее письмо для персонала реанимаций и отделений интенсивной терапии.