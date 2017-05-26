Смольный ищет подрядчика для реставрации лицевого фасада Смольного института, конкурс городской администрации опубликовали сегодня на сайте госзаказа.

По условиям техзадания, подрядчику нужно отреставрировать штукатурку стен и колонн, привести в порядок лепные элементы капителей и львиных масок, расчистить поверхности от загрязнений. Сосновые оконные рамы придется очистить от старой краски, при этом допускается замена их на новые — при условии сохранности рисунка расстекловки. Исполнитель работ также должен обновить дубовые дверные проемы и воссоздать утраченную фурнитуру по сохранившимся образцам. Все работы, включая окраску фасада, будут проводиться под контролем комитета по охране памятников.

На реставрацию подрядчику дается не больше двенадцати недель. Аванс составит треть от цены контракта в 34,2 млн рублей. Заявки будут приниматься до 19 июня.

Главное здание института построили в 1806 – 1808 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Фасады выполнены в классическом стиле. Сейчас штукатурка фасада, по оценкам специалистов, загрязнилась и потрескалась, лепной декор утратил четкость очертаний. В ремонте нуждаются карнизные свесы и водосточные трубы. Пострадала от времени и центральная лестница главного входа.

В марте Дирекция КГИОП объявила несколько конкурсов на реставрацию Смольного собора и входящего в его состав Южного придела собора Воскресения Словущего. В целом за реставрацию комплекса город заплатит 70 с лишним миллионов рублей. Смольный собор передали РПЦ, но церковь уже заявляла о своем интересе к сопутствующих строениях, которые сейчас занимают смольнинские структуры и факультеты СПбГУ.