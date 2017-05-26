Премия [Золотая скрепка]: «Мозгобойня» против «Квестории»

Участники премии интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» продолжают присылать в редакцию на конкурс свои ролики. На этой неделе свои ролики прислали коллективы «Меди», «Мозгобойни» и «Квестории».

Сотрудники группы клиник «Меди» замахнулись на кино, и даже не на одно. Фильмы «Армагеддон», «Моя прекрасная леди» и классика советского немого кинематографа «Девушка с коробкой» в исполнении врачей, стоматологов и медсестер обрели новое звучание. Специально для конкурса были сделаны тизеры этих лент.







Коллектив компании «Мозгобойня» решил в жанре интервью раскрыть сильные стороны своих сотрудников. Оказалось, что, если правильно задать вопрос, можно узнать много интересного, а иногда и не очень приятного…

А создатели живых квестов из «Квестории» не стали прятаться за жанрами и спецэффектами. А просто и честно показали, как, где и с кем они работают – самые обычные рабочие будни. Ну, почти обычные.



Напомним, до 9 июня "Фонтанка" проводит прием заявок на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». К участию приглашаются коллективы офисных работников и представители СМИ Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. ГОЛОСОCУЙ ЗДЕСЬ. Лайки, шеры, репосты приветствуются.

Премия будет вручаться по шести номинациям:

«Лучший офисный коллектив»;

«Лучшее офисное пространство»;

«Приз зрительских симпатий»;

«Лучший коллектив СМИ»;

«Выбор «Фонтанки»;

«Выбор Большого Бизнес-Фан-Фестиваля».

Подробнее о правилах участия вы можете прочесть на странице «Фонтанки» – «Золотая скрепка».

Торжественная церемония награждения состоится 16 июня на главной сцене Большого Бизнес-Фан-Фестиваля.