"Зенит": Сергей Фурсенко будет возглавлять клуб единолично

Назначение гендиректором "Зенита" Сергей Фурсенко вместо Максима Митрофанова 26 мая прокомментировала пресс-служба футбольного клуба.

"С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменений в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента", – сообщает пресс-служба ФК "Зенит".

На сайте клуба отмечается, что единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. "До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении".

Напомним, ранее сегодня "Фонтанка" сообщила, что Фурсенко назначен гендиректором "Зенита".