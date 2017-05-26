«Спортсмены» помешали «Справедливой России» и «Яблоку» подать документы в ИКМО «Парнас»

Кандидаты в члены ИКМО «Парнас» от партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» сегодня, 26 мая, не смогли подать документы на рассмотрение комиссии. Об этом «Фонтанке» сообщили представители партий.

По словам представителей «Справедливой России», у дверей муниципального совета, контролируемого депутатом Госдумы от «Единой России» Евгением Марченко, их кандидата Виталия Деркаченко встретила очередь из молодых людей спортивного телосложения. Эту же историю рассказывают и представители «Яблока».

«Очередь почти не двигалась. Спустя несколько часов после начала работы комиссии сотрудники муниципалитета заявили, что в здании стартуют пожарные учения и его необходимо покинуть», – рассказывают в «Справедливой России».

Формально срок приема документов завершается завтра, 27 мая, но этот день муниципальный совет объявил выходным. По словам юристов, в случае если последний примерный день выпадает на выходной, то его должны перенести на любой другой будний день. Однако кандидатам эта информация не сообщалась.

Как сообщили «Фонтанке» члены партии, сегодняшний инцидент ляжет в основу жалобы в центральную и городскую избирательные комиссии, а также в прокуратуру.