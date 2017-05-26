Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета российских соцсетей

Гражданин Украины подал иск в административный суд страны к президенту Петру Порошенко с требованием признать недействительным указ о блокировке российских социальных сетей.

Об этом в пятницу, 26 мая, со ссылкой на пресс-службу суда и РИА Новости сообщает Лента.ру.

По мнению Никиты Евстифеева, некоторые подпункты приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля («О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер») нарушают права жителей Украины.

Рассмотрение дела назначено на 31 мая.

"Фонтанка" писала о том, что президент Порошенко 16 мая запретил на Украине соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.ru, антивирусы Касперского и DrWeb и другой российский софт. Ограничения введены в рамках решения СНБО от 28 апреля.

Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».