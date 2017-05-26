Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе похвастался покупкой — розовыми носками с логотипом альянса. Канцлер Германии Ангела Меркель разместила фотографию этого момента на своей страничке в Instagram.

«Клевые носки», — говорится в подписи к кадру. Где глава канадского правительства приобрел обновку, не уточняется.

На фото, сделанном во время беседы Трюдо с британской коллегой Терезой Мэй, выложенном в его Instagram, видны светло-голубые носки канадского премьера.

Судя по кадрам со встречи с министром обороны страны Харджитом Саджаном, тогда Трюдо надел полосатые носки.