Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе похвастался покупкой — розовыми носками с логотипом альянса. Канцлер Германии Ангела Меркель разместила фотографию этого момента на своей страничке в Instagram.
«Клевые носки», — говорится в подписи к кадру. Где глава канадского правительства приобрел обновку, не уточняется.
На фото, сделанном во время беседы Трюдо с британской коллегой Терезой Мэй, выложенном в его Instagram, видны светло-голубые носки канадского премьера.
Судя по кадрам со встречи с министром обороны страны Харджитом Саджаном, тогда Трюдо надел полосатые носки.
Источник: Лента.ру