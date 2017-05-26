Бронза "Зенита": песок vs овес

В прошлое воскресенье завершился очередной чемпионат России, который для "Зенита" стал бронзовым. Всю неделю мы в редакции ждали новостей из тренерского штаба, кто-то с плохо скрываемой надеждой на увольнение Мирчи Луческу, кто-то - с безразличием. Новостей мы, как вы понимаете, не дождались. Но в день смены президента клуба мы решили все-таки задаться вопросом: юбилейная, пятая, бронза - это провал или локальное достижение?

Предыдущие бронзовые медали, прямо скажем, воспринимались по-разному. Первая бронза – 1980 года выпуска – стала грандиозным событием. Это был второй трофей в истории "Зенита", и Юрий Андреевич Морозов, светлая память, умудрился с той молодой командой прыгнуть выше головы: в те годы "Зенит", до того выигравший кубок СССР в 1944 году, был не самой главной командой в стране и на протяжении десятилетий боролся за места в середине турнирной таблицы. Морозов ушел в киевское "Динамо" вместо Валерия Лобановского, но именно та его бронзовая команда выиграла в 1984-м первое чемпионство для самого северного города-миллионера.

С той же радостью воспринимались бронзовые медали все того же Морозова в 2001 году: в тот момент "Зенит", еще недавно игравший в первом дивизионе, только-только начинал свой самый трофеемкий период, который, собственно, продолжается и по сей день. Бронза команды Анатолия Давыдова, легенды и кумира, тоже была за счастье: в 2009 году "Зенит" откровенно повалился, Дик Адвокат был отправлен в отставку, и Давыдов выводил "Зенит" на третье место с девятого. Победа над "Спартаком" в последнем туре в том году стала одним из самых ярких воспоминаний у болельщиков.

Совсем иначе выглядят две последние бронзы. Андре Виллаш-Боаш уходил из "Зенита" с огоньком, задорно уходил, заранее анонсировав расставание. После пяти лет подряд в Лиге чемпионов третье место в мае 2016-го выглядело полным провалом: сезон, полный горьких поражений и скандалов, завершился турнирной таблицей, в которой "Ростов" оказался выше "Зенита". Это мы потом, осенью 2016-го, по групповому этапу Лиги чемпионов поняли, что "Ростов" в порядке. А вот в мае болельщики чувствовали себя обманутыми.

А вот как воспринимать эти последние бронзовые медали – абсолютно непонятно. Луческу мудро разыгрывает карту "изменения в составе": действительно, из команды последовательно улетели в разные стороны Халк, Гарай и Витсель. Это аргумент. Этот же аргумент используют некоторые московские журналисты, претендующие на нейтралитет. Состав действительно, скажем так, изменился: мы мало что знаем про Эрнани, но уже очевидно, что разница между ним и Витселем – гигантская. Какое-то время уехавшего Гарая Луческу пытался заменить Луишем Нету, потом – Браниславом Ивановичем. Увы, уже точно можно признать: не получилось. Жулиано, помноженный на вернувшегося после травмы Данни, на Халка походил разве что цифрой на номере. Понятно, что задачи заменить Халка не стояло вовсе, но болельщику-то тяжело перестроиться: там седьмой номер, тут седьмой номер...

Тут по законам жанра самое время перейти к каким-то выводам. Я повторю еще раз: делать сейчас выводы очень сложно. Но точно можно констатировать одно: оргвыводы после второй подряд бронзы последовали. Задача у Луческу была одна: выиграть золото. После поражения в Перми румынский специалист задачу переформулировал: Лига чемпионов. Итоговое третье место второй год подряд, с точки зрения людей, принимающих ключевые решения в жизни "Зенита", – несомненная неудача.

Некогда крупнейшая газовая монополия в мире не случайно спонсор Лиги чемпионов. Амбиции руководства понятны. Мы помним Чехова: песок неважная замена овсу. Сегодняшнее увольнение генерального директора и возвращение Сергея Фурсенко на позицию Максима Митрофанова, судя по всему, только начало. Впрочем, Фурсенко прекрасно знает, что делать: в свое время он принимал "Зенит", финишировавший шестым.