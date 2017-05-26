Фурсенко возвращается в футбол

Спустя пять лет Сергей Фурсенко вернулся в футбол. В «Зените» бывший президент РФС и автор Кодекса чести российского футбола пока заменил Максима Митрофанова, но будет возглавлять клуб единолично. «Фонтанка» вспомнила футбольный путь Фурсенко.

"С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменений в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента", – сообщила вечером в пятницу, 26 мая, пресс-служба ФК "Зенит".

На сайте клуба отмечается, что единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. "До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении".

В мир отечественного футбола Сергей Фурсенко ворвался стремительно. В 2005 году «Газпром» вытеснил из «Зенита» владельца банкирского дома «Санкт-Петербург» Давида Трактовенко и поставил у руля футбольного клуба брата министра образования РФ. Сергей Фурсенко возглавлявлял тогда «Лентрансгаз». Первое появление перед прессой произошло сразу после официально заключенной сделки по переходу «Зенита» под крыло «Газпрома», и получилось оно весьма эффектным. Фурсенко предстал перед журналистами в шарфе с надписью «Зенит — чемпион».

«Видимо, теперь этот шарф будет постоянной частью моей официальной одежды: ведь на нем на двух языках написана единственная задача, которая может теперь ставиться перед «Зенитом». «Газпром» – чемпион мира в газовой отрасли, и наша команда должна выигрывать все соревнования, в которых принимает участие», – заявил тогда Фурсенко.

В тот же день он обозначил две ближайшие задачи – победу в Кубке УЕФА и чемпионате России-2006. На тот момент для «Зенита» даже это казалось чем-то невероятным. Чуть позже в корпоративном журнале «Газпрома» Фурсенко обозначил, что клуб за десять лет выиграет три Кубка УЕФА. Это было уже чем-то совсем фантастическим и смахивало на популизм. Над этим насмехались даже сами футболисты «Зенита».

«В команде не просто смеялись — глумились над этим заявлением. Какие три Кубка?! Все думали, что человек сошел с ума», – вспоминал через несколько лет полузащитник Владислав Радимов.

Когда же в 2008 году «Зенит» сначала выиграл первый Кубок УЕФА, а затем и Суперкубок УЕФА, обыграв со счетом 2:1 победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», предыдущие заявления Фурсенко уже не казались несбыточными.

Однако довести свой план до конца ему не удалось. В феврале 2008-го пошли слухи, что Фурсенко может покинуть клуб. В конце концов эта информация подтвердилась.

«Фурсенко действительно покинул «Зенит». Он очень много сделал для клуба, вкладывая в команду всего себя. Это общепризнанный факт. Но у Сергея Александровича появился очень масштабный и перспективный проект – «Национальная медиа группа». Очевидно, что он не мог разорваться и сделал выбор, приняв решение уйти как из «Лентрансгаза», так и из «Зенита», – рассказывал в марте 2008-го один из топ-менеджеров «Газпрома» в интервью «Фонтанке».

Место Фурсенко в «Зените» занял глава ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Однако вне футбола Фурсенко оставался недолго. Первые слухи о том, что он может возглавить Российский футбольный союз, появились в октябре 2009 года. В декабре Фурсенко уже сам заявил о намерении баллотироваться на пост президента РФС. В феврале 2010-го он выиграл выборы и, как и в случае с приходом в «Зенит», свою деятельность в качестве президента РФС начал с громких заявлений.

«Благодарю всех за поддержку. Понимаю всю ответственность, которая на меня ложится. Обещаю честно исполнять свои обязанности и то, что Россия будет чемпионом мира», – заявил тогда Фурсенко. И над этим заявлением тоже долго смеялись и издевались.

«Мой преемник уже сказал, что в 2018 году мы будем чемпионами. Это безответственное заявление человека, который ни разу не был на войне», – заявил позже возглавлявший в тот момент российское ведомство по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Мутко в эфире ТК «Россия 2». Заговорили о непростых отношениях между ними.

От громких заявлений Фурсенко перешел к громким действиям почти сразу. Он инициировал переход российского футбола на систему «осень-весна» (эту идею Мутко тоже воспринял в штыки) и стал автором резонансного Кодекса чести российского футбола. Хотел также ввести в РФПЛ плей-офф, но не успел: из-за провала сборной на Евро-2012 (невыход из группы) был отправлен в отставку.

«Что-то произошло между господами Фурсенко и Мутко. В этом причина, по которой господину Фурсенко пришлось уйти. Фурсенко и Мутко не были друзьями. И, вероятно, на тот момент господин Мутко имел немного больше влияния, чем Фурсенко, и тому пришлось уйти», – срывал покровы в 2015 году главный тренер провалившейся на Евро-2012 сборной России Дик Адвокат.

В футбольном мире бытует легенда, что большинство идей Фурсенко исходило от его ближайшей и таинственной помощницы – Каринэ Сергеевны Гюльазизовой.

«Единственный человек, кого Фурсенко не просто слушал, а перед кем раболепно преклонялся, — это небезызвестная Каринэ Сергеевна Гюльазизова. Про этого персонажа известно широкой публике немногое. История умалчивает, каким именно образом это произошло, но факт остается фактом: не то психолог, руководитель центра с неясным названием "Ось времени", не то астролог, не то маг-шарлатан, не то колдунья, Каринэ Гюльазизова смогла опутать своими сетями Сергея Фурсенко. Причем произошло это довольно давно, еще в ту пору, когда Фурсенко только-только начинал работать в "Зените"», – писал в своей книге «Футбол спасет Россию» бывший главный редактор «Радио Спорт» Николай Яременко.

После своей отставки в 2012 году Фурсенко почти пропал из информационной повестки. О его наследии вспоминали многие, но сам он почти не светился. Лишь в июне 2013-го стало известно, что он получил в «Газпром нефти» премию в 16 миллионов рублей за 2012 год. В конце декабря 2012 года Фурсенко стал председателем совета директоров вновь созданной дочки «Газпрома» – ООО «Газпром газомоторное топливо».

В апреле 2014 года появилась информация, что Фурсенко запускает собственный бренд в индустрии моды Sergio Elefante. В марте 2015-го произошло первое с 2012 года публичное выступление.

«Не так давно ходил на «Зенит». Команда играет хорошо — и в чемпионате, и на европейской арене. Оцениваю положение дел в команде очень позитивно. Мой вклад в это? Пускай другие оценивают, есть ли в этом мой вклад. Я, со своей стороны, всегда работаю честно и профессионально. Могу ли я вернуться в российский футбол? Неисповедимы пути Господни. Здесь вопрос в том, что любое дело, которым ты занимаешься, надо выполнять профессионально», — сказал тогда Фурсенко.

Между тем в 2017 году Фурсенко все чаще замечали в непосредственной близости от «Зенита». Появились разговоры, что он стал регулярно звонить в клуб, интересоваться делами. В конце сезона он появляется рядом с Алексеем Миллером в вип-трибуне, заходит в раздевалку команды, его видят в Москве в гостинце, где останавливается «Зенит». Так что слухи о возращении в клуб и желании Алексея Миллера с помощью Сергея Фурсенко вернуть времена, когда «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА, устойчиво ходили последний месяц.

Пока неизвестно, какая судьба ждет главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян говорит, что в Петербурге есть силы, которые хотят видеть итальянского специалиста Роберта Манчини главным тренером «Зенита». Как тут не вспомнить, что именно Фурсенко очень хотел видеть у руля сборной России Мачини и даже, по некоторой информации, успел подписать с ним секретный шестилетний контракт незадолго до своей отставки в РФС.

Очевидно, что впереди у «Зенита» еще много изменений.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»