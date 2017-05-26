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Версия для печати
26.05.2017 17:46

Дело петербуржца, сбившего и дважды переехавшего собственную жену, передано в суд

Житель Петербурга закончил семейную ссору по-своему — сел за руль, сбил и переехал тело жены, потом сдал назад и переехал ее еще раз. Так считает следствие, с которым согласились в прокуратуре.

Как сообщает прокуратура Петербурга 26 мая, инцидент произошел на подземной парковке одного из домов в Петроградском районе. Семейная разборка завершилась уголовным делом: желая закончить неприятный разговор, супруг сел за руль и собирался уехать, но жена проявила настойчивость и встала перед машиной. Однако остановить таким образом мужчину ей не удалось — не раздумывая, он сбил жену, переехал через нее дважды, после чего вышел из машины, оттащил ее с дороги и скрылся.

Свою вину обвиняемый не отрицает, кроме того, он уже оплатил лечение жены. Теперь прокуратура подготовила проект искового заявления, чтобы возместить с обвиняемого деньги, которые на лечение женщины потратило государство. Дело передано в Петроградский районный суд.


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