Путин призвал найти исполнителей теракта в Египте

Владимир Путин 26 мая выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдельфаттаху Сиси в связи с трагическими последствиями террористического акта в провинции Эль-Минья, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что убийство паломников, в числе которых были женщины и дети, стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, а исполнители и заказчики этого злодеяния не должны уйти от возмездия.

«На днях в беседе со мной коптский Патриарх Тавадрос II рассказал о мерах, предпринимаемых египетским руководством для сохранения межконфессионального мира в стране. Уверен, что силам террора не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий», – отметил в соболезновании Путин.

Президент подтвердил, что Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в Египте, в провинции Минья, в результате стрельбы вооруженных мужчин по группе коптских христиан погибли 23 человека. Стрелки атаковали группу людей, когда они направлялись в монастырь к югу от столицы страны Каира.