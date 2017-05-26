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26.05.2017 17:28

Вокруг парка "Александрино" установят 100-метровую защитную зону с запретом на строительство

Вокруг парка Александрино в Петербурге установят зону охраны, которая запретит строительство в радиусе 100 метров по всему периметру. Такое решение 26 мая приняла комиссия по землепользованию и застройке, сообщили «Фонтанке» в Смольном.

"Это важная победа градозащитников в вечной борьбе с застройщиками, которых заботят только свои финансовые интересы. 100-метровая зона вокруг Александрино воспрепятствует планам "Воин-В" по уничтожению ландшафта парка", – прокомментировал решение депутат Алексей Ковалев, член комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и градостроительству.

При этом накануне защитники парка из сообщества «Спасем Александрино» пожаловались в полицию на продолжение строительных работ. По их словам, в феврале суд приостановил стройку вдоль проспекта Стачек вблизи особняка XVIII века, но застройщик возводит дом под видом консервации объекта.

Как объяснил «Фонтанке» директор компании "Воин-В" Олег Глущенко, работы по консервации могут включать в себя достройку нескольких этажей для равномерной приостановки. По его словам, иначе фундаменту дома грозит просадка или другие негативные последствия. Он также считает, что установка защитных зон здесь будет противоречить закону. «Это федеральное правило не распространяется на территории, где разработан проект охранных зон по 820-му городскому закону — а у нас он проработан, и есть только одно важное ограничение: высотность в 30 метров, девятиэтажки, и мы можем подходить к границам парка», – считает он.

Реновация квартала 2А Ульянки рядом с парком Александрино началась в 2008 году. «Воин В» должен был расселить и снести в этом районе 15 домов к 2018 году. Но местные жители считают, что реновация свелась к уплотнительной застройке, из-за протестов и судебных разбирательств программа замедлилась. На данный момент в квартале отстроили три дома, ни один из старых пока не расселен. Глущенко ранее заявлял, что согласился платить 300 тысяч рублей в квартал депутату Вячеславу Нотягу за «снижение протестной активности». Парламентарий сейчас находится под домашним арестом. .


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