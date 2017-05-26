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Итоги недели с Андреем Константиновым
26.05.2017 20:43
Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова

Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова

Дональд Трамп удивил Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию. В Манчестере 22 человека погибли в результате теракта, устроенного террористом-смертником. Режиссер Серебренников пережил обыск и допрос, а Путин это прокомментировал. Итоги уходящей информационной недели подводит писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов.

 

 

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