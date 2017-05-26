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26.05.2017 17:08

Сергей Фурсенко назначен гендиректором "Зенита"

Сергей Фурсенко назначен гендиректором "Зенита" вместо Максима Митрофанова.

Как стало известно "Фонтанке", такое решение принято сегодня.

"Фонтанка.ру"

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Сергей Фурсенко возглавлял "Зенит" с декабря 2005-го, когда он заменил в клубе миллиардера и банкира Давида Трактовенко на посту председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит», контрольный пакет акций которого перешел к «Газпрому». В январе 2006-го пост председателя совета директоров клуба был упразднён, и Сергей Фурсенко стал президентом ФК «Зенит». Оставался в этой должности до весны 2008 года.

11 декабря 2009 года от Федерации футбола Санкт-Петербурга выдвинут кандидатом на пост президента РФС. С 2010-го по 2012 год — президент Российского футбольного союза. Член исполкома УЕФА с 22 марта 2011-го по 24 марта 2014 года.


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23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
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