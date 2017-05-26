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26.05.2017 16:59
6 Комментариев

День города: спортивная классика перекрытий

27 и 28 мая город будет праздновать день рождения. Множество мероприятий сопровождаются внушительным количеством закрытий и ограничений движения.
День города: спортивная классика перекрытий

Жителей и гостей Петербурга ждут насыщенные выходные: 27 и 28 мая город будет праздновать день рождения. Как обычно в дни праздников, закрытия и ограничения движения коснутся в основном центра.

Часть перекрытий дорог были организованы загодя. Например, к Книжному салону на Манеженой площади начали готовиться за неделю. Уже 19 мая были закрыты прилегающая к ней Кленовая улица и сама площадь. 23-го числа – часть Итальянской улицы. Движение откроют только 29 мая.

Непосредственно в День города, 27 мая, масштабных мероприятий, как ни странно, будет не так много.

Все схемы движения и перекрытий изучайте в материале сайта Водитель Петербурга.

Неподалеку от Книжного салона, на площади Островского, пройдет фестиваль мороженого. До 23:50 27 мая площадь, переулок Крылова и улица Зодчего Росси станут пешеходными.

Традиционное для Петербурга возложение цветов к Медному всаднику тоже помешает автомобилистам. С 8:30 до 11:00 нельзя будет проехать по Адмиралтейской набережной и участку Сенатской площади от Адмиралтейской набережной до Конногвардейского бульвара.

Ещё одной праздничной площадкой станет Биржевая площадь. Там пройдет «Петербургский Бал национальностей». С 4:00 до полудня и с 18 до 20:00 будет закрыт участок площади от Дворцового к Биржевому мосту. А с полудня до 18 часов – Биржевая площадь полностью.

Вечером Dance Open покажет гала-концерт «Классика на Дворцовой». Из-за этого Миллионная улица от Мошкова переулка до площади и проезд от Певческого моста до Дворцовой окажутся недоступны для автомобилистов с 8 часов утра до 23:59.

Воскресенье, 28 мая, в Петербурге выдастся книжно-спортивным. К ярмарке на Манежной добавятся Большой велопарад и чествование хоккеистов СКА.

Большой велопарад начнет собираться уже с утра. С 10:00 до 12:00 закроют движение по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского от Литейного до Лиговского проспекта. Ко второй половине дня ожидается закрытие дорог на севере Петербурга (именно эта часть программы почему-то обычно оказывается неожиданностью для водителей): в 13:00 до 16:00 будет не проехать по Савушкина между Яхтенной и Туристской улицами.

Сам парад стартует в полдень и проедет по Лиговскому проспекту до Невского, оттуда – до Дворцовой площади и по одноименному мосту. Далее через Биржевой проезд и мост на площадь Академика Лихачева. Потом по проспекту Добролюбова, Ждановской набережной и улице, Новоладожской и Пионерской улицам на Лазаревский мост. Потом колонна проедет по Спортивной и Гребной улицам, Константиновскому проспекту и набережной Мартынова на Северную дорогу к новому Яхтенному мосту. Финиш – в парке 300-летия Петербурга. Движение будут перекрывать поэтапно по ходу проезда колонны.

Мероприятие в честь СКА станет причиной закрытий с 15:00 до 17:00. В три часа дня на чётной стороне Лиговского проспекта между 2-й Советской и улицей Жуковского начнёт строиться пешая колонна. Это должно занять около 20 минут.

С 15:20 до 16:00 участок Лиговского проспекта от улицы Жуковского до площади Восстания будет закрыт полностью – организаторы будут выстраивать колонну машин. В 15:50 закроют для проезда площадь Восстания.

После этого до пяти часов вечера по ходу движения парада будут закрывать Невский проспект. Традиционно до Дворцовой площади. Ограничения планируется снимать сразу за последним участником шествия.

Если, несмотря на все эти сложности, вы всё же решите остаться на выходные в городе и отпраздновать День рождения Петербурга, вам будет из чего выбрать. Самые интересные события «Фонтанка» собрала в материале «Куда пойти 26-28 мая: День города и не только».

Мария Цыганкова


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комментарии пользователей (6)
chernousova
26 мая 2017 г. 22:20
Понаехавшие будут довольны.
Vegetables
26 мая 2017 г. 22:06
Глядя на все эти бухающие и загаживающие город летом толпы приезжего быдла, хочется порой, что-бы лето никогда не наступало!
iayaaz
26 мая 2017 г. 20:48
KontraSaiko: а с бюджетиком побаловаться?
KontraSaiko
26 мая 2017 г. 17:45
Чем больше праздник, тем больше народу сваливает из города или сидит дома. Для кого это всё?
nordhell
26 мая 2017 г. 17:35
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