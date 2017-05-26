Перед Мюзик-холлом в 2017-м начнут строить подземный паркинг

Уже в этом году на Петроградской стороне в Петербурге, перед зданием Мюзик-холла, может начаться строительство подземной парковки. Об этом 26 мая на совещании в комитете по градостроительству и архитектуре заявила зампред КГА Лариса Канунникова.

По словам чиновницы, накануне строительство паркингов под Мюзик-холлом и Сытным рынком обсуждалось на совещании с губернатором Георгием Полтавченко. Решено, что парковку будут строить за счет городского бюджета. Руководство Сытного рынка, по словам Канунниковой, поучаствует в проекте совместно с казной.

Впрочем, прежде чем что-то строить, окончательное решение должен принять совет по сохранению культурного наследия при комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории. Как заявил зампред КГИОП Алексей Михайлов, вопрос о строительстве паркингов будет вынесен на совет уже в начале июня.

По словам главы КГА Владимира Григорьева, таким образом может быть частично разрешена сложнейшая проблема с парковкой в исторической части города.

Кроме подземных парковок на Петроградской стороне может вскоре появиться большой наземный паркинг. Как отметил Григорьев, «пилотным проектом станет реконструкция дома на улице Блохина, 6/3».

«Это интересное решение — приспособление старых зданий, не памятников, под парковки. И дом на Блохина для этого отлично подходит, — считает глава КГА. – Круглый паркинг может быть пристроен к нему сзади на дворовой территории».

По словам Григорьева, бюджет полного благоустройства Александровского парка, проект которого подготовлен ГАСУ и о котором сообщалось ранее, оценить довольно сложно.

«Это попытка и необходимость убрать отсюда транспорт, чтобы парк стал наконец парком», – подытожил он.

Также чиновник заявил, что вопрос о переезде зоопарка на совещании с Полтавченко не рассматривался.