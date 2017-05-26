«Газпром межрегионгаз» банкротит свою «дочку»

ООО «Газпром межрегионгаз» подало в арбитраж Петербурга иск о признании несостоятельной своей дочерней структуры «Газпром межрегионгаз Пятигорск», следует из картотеки суда. Заявление поступило 25 мая, дата рассмотрения пока не назначена.

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» был единственным поставщиком природного газа группы «Газпром» на территории пяти республик Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания). Подача банкротного иска в петербургский арбитраж обусловлена тем, что сам «Газпром межрегионгаз» зарегистрирован именно в Северной столице.

Ранее «Газпром межрегионгаз» сообщал, что население и теплоснабжающие компании региона накопили перед ней долг в размере 70,4 млрд рублей. Как 26 мая пояснили «Фонтанке» в компании, сложившаяся ситуация потребовала создания новой схемы поставки газа – в каждой из этих республик создана своя региональная газовая компания.

«Все они напрямую подчиняются «Газпром межрегионгаз», – отметили в пресс-службе.

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» после реструктуризации остается на газовом рынке, но его задачи изменятся — он будет собирать накопленные долги за потреблённый газ.