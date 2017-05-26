Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства

Правительство Петербурга присудило премии в области культуры и искусства за 2016 год. Двоим эта премия досталась посмертно.

Перечень награжденных опубликован на сайте Смольного 26 мая, само постановление подписано губернатором во вторник.

За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры премию получил балетмейстер Борис Эйфман, за достижения в области литературы — Даниил Гранин. За достижения в области театрального искусства награжден коллектив авторов, среди них — директор ТЮЗ Светлана Лаврецова. Так же несколько человек отмечены в области музыкально-сценического искусства; в их числе глава департамента культуры министерства обороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, погибшие в авиакатастрофе над Черным морем и награжденные посмертно.

На сайте Законодательного собрания указано, что премия была учреждена в 1994 году и вручается по 12 номинациями. В прошлом среди лауреатов были Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Давид Голощекин, Юрий Темирканов и др.