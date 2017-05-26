СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Виктором Тихоновым. Соглашение рассчитано на один сезон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба 26 мая.

Виктор Тихонов впервые сыграл за СКА в сезоне-2011/12. За эти годы он вместе с командой дважды выиграл Кубок Гагарина и стал чемпионом России. В качестве хоккеиста СКА Тихонов завоевал золотые медали чемпионата мира 2014 года и серебро мирового первенства-2015. На турнире в Минске Тихонов стал лучшим бомбардиром и снайпером, был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную чемпионата.

В форме СКА форвард провел 270 матчей, набрал в них 154 очка при общем показателе полезности «+68».