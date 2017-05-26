Открыты продажи в малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3»

Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» спешит сообщить отличную новость почитателям комфортного высококачественного жилья: открыты продажи квартир в новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 3»!

Данный объект стал еще одним шагом в развитии проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Сохраняя свои лучшие традиции, компания «Терминал-Ресурс» предлагает ряд дополнительных элементов комфорта для покупателей, ценящих преимущества проживания в экологически дружелюбном районе в сочетании с городским комфортом.

ЖК «Образцовый квартал 3» состоит из трех четырехэтажных домов, оборудованных малошумными лифтами Schindler. Большая площадь остекления сделает фасады выразительными, а квартиры светлыми. Планировки квартир выполнены в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с эркерами и широкими остекленными балконами, на последних этажах есть возможность установки каминов. Высокие потолки (3 м) добавят в интерьер квартир воздуха и лёгкости.

Продажи ведутся по 214-ФЗ. ЖК «Образцовый квартал 3» уже аккредитован по ипотеке в Банке «Санкт-Петербург» и «Россельхозбанке». На весь период строительства действует рассрочка. На старте продаж застройщик порадует первых покупателей акциями и специальными предложениями!

В отделе продаж вас проконсультируют по вопросам приобретения квартир. Также приятным бонусом станет бесплатное полное юридическое сопровождение сделки.

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