В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки

Гранитные блоки набережной реки Фонтанки не потеряют исторический рисунок в ходе ремонта. Об этом говорится в ответе комитета по охране памятников Петербурга, поступившем в редакцию «Фонтанки» после претензий градозащитников.

В ведомстве подчеркнули, что набережная – объект культурного наследия федерального значения, и каменная кладка относится к предметам охраны.

«Рисунок стенок из гранитных блоков при устройстве вертикальных деформационных швов не нарушается», – отметили в КГИОП.

Ранее во Всероссийском обществе охраны памятников заявили, что подрядчик – ГК «Геоизол» – завершает работы на участке у площади Ломоносова с грубыми нарушениями. Эксперт ВООПИиК Виктор Коренцвит обратил внимание, что кладка необратимо испорчена вертикальными швами через каждые 25 метров.

«Исторически камни укладывались рядами «в переплёт» от моста до моста. Вандалы деформировали, порезали гранитные блоки, «разлиновали» стенки, и исправить это уже невозможно», – объяснил он.

По словам археолога, сейчас на набережной также видны вкрапления новых камней, которые отличаются цветом и фактурой от подлинных. Кроме того, по данным специалиста, строители крепят облицовочные камни на строительный силиконовый клей, нарушая технологии.

В ближайшее время Коренцвит планирует обратиться с жалобой на разрушение набережных к министру культуры Владимиру Мединскому.

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев, который также неоднократно заявлял о нарушениях при ремонте набережных, сообщил «Фонтанке», что готов поддержать обращение в Минкульт при условии, если оно будет «составлено специалистами». Напомним, два года назад парламентарий добился решения о возврате исторического мощения и габаритов улицы Репина. Тогда компанию «Дормет» уличили в использовании новых камней вместо перекладывания старых. Ширина мостовой при этом уменьшилась почти на метр из-за расширения тротуаров. Подрядчик демонтировал новодел, переложил камни заново и вернул историческую ширину мощения. Но, как уточняет Ковалев, брусчатку уложили с нарушениями — камни выбиваются по высоте и выпадают из укладки. Сейчас справорос требует, чтобы заказчик работ, КРТИ, заставил «Дормет» довести до ума мощение самой узкой улицы города.