Из Нарвы высылают российских дипломатов, об этом 26 мая сообщают эстонские СМИ.

По данным издания Delfi, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию. Информацию подтвердили два источника издания, а также МИД Эстонской Республики. По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует.

Delfi обратился в Посольство России в Эстонии. Пока диппредставительство никак не прокомментировало эту информацию.

Российский МИД также ничего по этому поводу пока не сообщает.