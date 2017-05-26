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26.05.2017 16:20
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Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья

99 дней осталось до окончания программы переселения жителей Ленобласти из аварийного жилья. До 1 сентября властям нужно успеть расселить 18 тысяч кв.м, но это нереально. Область должна будет вернуть Москве 2,5 миллиарда, поступивших из Фонда реформирования ЖКХ.

Программа длится пятый год и заканчивается 1 сентября 2017-го. Отметим, что, как показал прошедший 4 мая Госсовет, Владимир Путин особенно трепетно относится к этому проекту.

Стоимость пятилетнего переселения – 7,5 миллиарда рублей. 2,5 из них дает федеральный центр. При этом, даже если одно поселение не успеет к сроку, Ленобласти придется вернуть все федеральные средства. Для 90-миллиардного бюджета региона это чувствительно.

"Но в правительстве Ленобласти думают не о деньгах. Намного опаснее политическое неудовольствие Кремля срывом социального проекта незадолго до президентских выборов", – отметил один из собеседников в правительстве региона.

По данным госкорпорации Фонд развития реформирования ЖКХ (ФЖКХ), по выполнению программы Ленобласть сегодня на 63-м месте из 83 регионов, хуже дотационных Дагестана и Чувашии. Сравнимая Московская область – на 10-м месте. Проблемы в регионе уже замечала Москва, но чиновники отвечали, что все в целом замечательно. Впрочем, в региональном правительстве играют статистикой и утверждают, что регион находится на 38-м месте. Так действительно выходит, если отбросить те регионы, которые уже выполнили программу на 100%.

Судя по данным Фонда ЖКХ на 21 мая, в Ленинградской области более чем на три месяца задерживается расселение 111 многоквартирных домов. А это 16 тысяч квадратных метров. Жителям еще 39 домов площадью пять тысяч "квадратов" тоже еще некуда переезжать, но перспектива ближе. 194 дома идут по графику, им уже нашли замену. Есть еще 48 проблемных домов — они в тяжбах или документы не в порядке. Сладкой ложкой меда в этой истории становится только то, что расселение 547 областных домов уже завершено. В новые квартиры переехали 8,5 тысячи человек из 12 тысяч тех, кто должен покинуть аварийное жилье. Правда, в некоторых случаях людей переселили из аварийных домов в разрушающиеся.

Полностью материал читайте на сайте 47news.ru.

О подробностях неисполнения программы аварийного переселения в Ленобласти и региональной специфике читатйте на 47news http://47news.ru/articles/121056/


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