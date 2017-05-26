Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ

В конкурсе на проектирование благоустройства Александровского парка в Петербурге победил проект Государственного архитектурно-строительного университета. Итоги конкурса подведены 26 мая в КГА.

Проектировщики из ГАСУ предлагают перекрыть сквозной проезд через парк, сохранив возможность подъезда и парковки только для обслуживающего персонала и сотрудников «Мюзик-Холла», Планетария и кинотеатра «Великан». В проекте предусмотрено несколько парковок, открытый амфитеатр с большим экраном, "военный мост" вдоль Кронверкского протока, большие пешеходные зоны от "Авроры" до Крестовского острова. В парке устроят оригинальную художественную подсветку; засияет даже вода Кронверкского протока – с помощью технологии «засветки водной поверхности».

Руководители авторского коллектива победившего проекта — доценты кафедры дизайна и архитектурной среды ГАСУ Александр Дёмин и Светлана Данилова.

Подробнее о проекте читайте в материале "Фонтанки".