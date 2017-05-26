Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал на своей странице в Facebook историю вокруг фестиваля «Платформа», которая легла в основу уголовного дела о хищении бюджетных средств. Он пообещал подписчикам доказать, что проект был и скрывать режиссеру и его коллегам нечего.

26 мая в Facebook Серебренников назвал проведенные ГСУ СК РФ Москвы обыски у него и в возглавляемом им театре «чудовищной несправедливостью» и уточнил, что намерен доказать невиновность всех причастных.

«Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам, и нам нечего скрывать», – уверяет Серебренников.

Он также поблагодарил всех за поддержку и помощь. «Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас – наоборот! – столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце», – пишет режиссер.

Напомним, утром 23 мая в квартире Кирилла Серебренникова, в «Гоголь-центре», где он занимает должность художественного руководителя, в центре современного искусства «Винзавод» и дома у директора Академического молодежного театра Софьи Апфельбаум прошли обыски по делу о хищении 200 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета на развитие искусства и были потрачены на проект «Платформа» – серию спектаклей и других культурных событий, которые организовывали актеры «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова на площадке «Винзавода». По делу проходят двое подозреваемых — бухгалтер и директор «Седьмой студии» .