Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики на заседании 26 мая решила объявить депутату-"единороссу" Виталию Милонову о недопустимости его действий, оскорбивших участников первомайского шествия в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

"Коллеге Милонову мы укажем – мы такую норму (в думский регламент. — Прим. ред.) ввели: "указать на недопустимость подобного рода действий", – сказал Аршба.

По его словам, в рамках разбирательства на заседании комиссии рассматривалось сразу четыре вопроса по заявлениям граждан.

"Это связано, как посчитали заявители, с некими его оскорбительными заявлениями", – уточнил Аршба.

"Мы уже вели частные разговоры с коллегой Милоновым. Я его вчера предупредил, что мы будем рассматривать этот вопрос. И мы на первых порах решили ему указать. Ежели это повторится, мы договорились на комиссии, что мы его пригласим и будем разбираться", – сказал Аршба.

Как сообщалось, на первомайском шествии в Петербурге Милонов пытался остановить колонну оппозиции, из-за этого произошло несколько потасовок.