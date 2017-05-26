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26.05.2017 15:20

Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

В петербургском Политехе создают первый в России гоночный автомобиль на солнечных батареях. Две трети пути от Москвы до Северной столицы он сможет проехать без подзарядки. Но использовать его собираются совсем в других целях. «Фонтанка» проследила за процессом и спросила, где брать столько солнца.
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля

4,5 квадратного метра солнечных батарей, одна литий-ионная, колесо с электродвигателем и пилот внутри. Политех выходит в большой гоночный спорт – больше года его студенты и аспиранты занимаются созданием первого в стране гоночного авто на альтернативных источниках энергии. Идея не взята с потолка, все делается четко по регламенту больших соревнований – австралийской Bridgestone World Solar Challenge, где участвуют только машины на солнечной энергии, и American Solar Challenge в США. Австралийская гонка на 3 тыс. километров – главная. Солнцемобили всех стран соревнуются не первый год, но победитель не меняется последние 6 лет. Это команда голландского университета Nuon Solar Team – и для «кулибиных» из Политеха это главные конкуренты и пример для изучения.

Принципиальное отличие от разработок других команд – бюджет. В Петербурге проект оплачивает университет, больших спонсоров нет, поэтому пришлось основательно подумать над тем, как удешевить работу, не потеряв в качестве. На изготовление машины выделено 6 млн рублей, на поездку вместе с ней в Австралию уйдет 16 млн, и таких денег пока нет. Создатели надеются на презентацию, которая пройдет в конце лета. В прошлый раз это помогло, и тогда, в 2015-м, Политех выступил с проектом болида мировой гоночной серии «Формула студент». Машина поехала на соревнования в Венгрию, а потом взяла третье место по России на заездах в Москве.

«В Интернете очень много комментариев о том, что нет надобности в солнцемобиле, зачем он в России, он никуда не доедет.. Но важно понимать: мы делаем его не для массового рынка, а для соревнований, четко по регламенту, который с каждым годом усложняется. Это тот челлендж, который мы приняли», – говорит руководитель проекта Polytech Solar Евгений Захлебаев.

Пока увидеть будущий солнцемобиль можно на презентации и в виде макета. Но работы, уверяют в вузе, практически на завершающей стадии. Самым долгим было создание формы, в которую будет заливаться углепластик. Материал сделает машину легкой, прибавит жесткости и повысит безопасность прохождения трассы для пилота. Машина, по своей сути, является электромобилем. Она работает на литий-ионной батарее, одной хватает примерно на 400 – 500 км пути. Это минимальное расстояние, которое болид должен будет проходить за день во время гонок. Чтобы компенсировать потери энергии во время пути, на крыше расположены солнечные батареи – они энергию накапливают. Крейсерская скорость автомобиля – 110 км/ч, в режиме «форсаж» он разгоняется до 140 км/ч. Из управления – руль, педаль тормоза и джойстик, которым регулируется скорость. При всем этом создатели уверяют, что претендентам на место водителя не нужно будет долго учиться. Главное – уметь водить, весить не меньше 80 кг, чтобы не нарушать балансировку, и быть готовым к тому, что в машине будет очень жарко. Очередь на место шофера выстроилась еще год назад.

Несколько дней назад создание солнцемобиля поддержало Министерство промышленности и торговли. Правда, не финансами. Глава ведомства разослал письма в государственные и частные компании с просьбой обратить внимание на проект и поддержать его.  

«У тех же голландцев серьезный бюджет, серьезные спонсоры. К тому же люди понимают, зачем приходят в такой проект, и после его окончания их разбирают на работу, ведь таких специалистов достаточно сложно найти. У нас тоже много талантливых ребят, но такие проекты – новинка, бизнес к ним еще не привык», – говорит Евгений Захлебаев. «Бизнес больше готов вкладываться в футболистов, в нашем же случае пока просто не понимают, о чем идет речь. Людям нужно объяснять, насколько это круто и здорово и как это востребовано за рубежом», – добавляет он.

Шутки про солнцемобиль в городе туманов и дождей создателям тоже знакомы. Их авторам советуют учить матчасть – солнечные батареи работают и в пасмурную погоду.


© Фонтанка.Ру

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